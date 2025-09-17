El filoso comentario de Jorgelina Cardoso en medio del debate por el gol olímpico de Di María a Boca

Qué dijo Jorgelina Cardoso sobre el gol olímpico de Di María

En un posteo de ESPN en Instagram, donde se analizaba la validez del tanto, Cardoso fue filosa: “¡Dejen de llorar! Antes ‘le regalaban penales’, después ‘Chiqui lo ayudaba’, ahora ‘la pelota mal ubicada’”.

Lejos de quedarse ahí, lanzó una ironía que también se hizo viral: “¿Qué van a inventar después? ¿Qué la pelota la maneja alguien de afuera con un joystick?”.

Su intervención generó cientos de comentarios, dividiendo a los hinchas entre quienes apoyaban la defensa a Di María y quienes sostenían que la ejecución no fue reglamentaria.

jorgelinacardoso_dimaria_gololimpico

¿El gol olímpico fue válido según el reglamento?

Las repeticiones de la jugada mostraron distintas versiones según la ubicación de la cámara: en una parecía que la pelota estaba afuera del cuarto de círculo, mientras que en otra se veía que una parte aún tocaba la línea.

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, basta con que un sector del balón esté en contacto con la línea para que la ejecución sea válida. Bajo esa interpretación, el gol de Di María fue correctamente convalidado.

Por qué el tanto de Di María generó tanta repercusión

El contexto también explica la magnitud del debate. Di María es el gran refuerzo del fútbol argentino en este segundo semestre y su regreso a Rosario Central mantiene en vilo al fútbol local. Con su gol olímpico ante Boca, no solo fue decisivo en un partido de alto voltaje, sino que además sumó un capítulo más a su brillante racha desde su vuelta al Canalla.

Hasta ahora, el campeón del mundo ya convirtió cuatro tantos en el torneo, todos a través de la pelota parada: dos de penal (frente a Godoy Cruz y Lanús), uno de tiro libre en el clásico rosarino contra Newell’s y el más reciente, este olímpico frente al Xeneize.

¿Qué dijo Di María en otras polémicas recientes?

No es la primera vez que el futbolista o su entorno responden a cuestionamientos. Hace pocas semanas, el propio Di María había contestado a quienes hablaban de supuestas ayudas arbitrales a Rosario Central en el inicio del campeonato. Con su mensaje, Jorgelina reforzó esa misma línea: la de salir al cruce de quienes buscan restarle mérito a sus logros dentro de la cancha.

El gol olímpico de Di María contra Boca quedará en la memoria de los hinchas de Rosario Central, no solo por la calidad de la jugada, sino también por la polémica que despertó y la respuesta sin filtro de Jorgelina Cardoso, que volvió a mostrar su estilo frontal a la hora de defender a su marido.