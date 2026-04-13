Lejos de Luciano Castro: el sincericidio de Griselda Siciliani en su cumpleaños

"¿Vieron la película 'comer, rezar, amar'? Bueno, esto sería más bien 'comer, comer, comer', peliculón! Sicilia y un poquito de Calabria", reflexionó con mucho humor la actriz en un posteo con una serie de imágenes de lo que significó el especial viaje junto a una de sus hermanas.

"Mis hermanas son un afano", comentó la publicación su otra hermana Leticia al verlas tan felices y disfrutando en familia. Y en otro mensaje desde las redes, Griselda Siciliani expresó: "Ya es 2 de abril. Feliz cumple para mí. Un lujo el cannolo con velita que produjo Pauli".

En tanto, totalmente relajada por los merecidos días de descanso tras meses de mucho trabajo y a punto de estrenarse la cuarta temporada de la exitosa serie Envidiosa, Siciliani reflexionó feliz: "Que fruta noble las vacaciones".

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Luciano Castro reveló por qué se internó tras su separación de Griselda Siciliani

Luciano Castro habló en el programa La mañana con Moria (El Trece) y compartió con honestidad el duro proceso tras su separación de Griselda Siciliani y su camino de recuperación.

La conductora Moria Casán le preguntó qué había sido lo más doloroso de todo lo vivido en el último tiempo y el actor respondió con total sinceridad: “Lo que más me dolió o pudo haber dolido es darme cuenta de cómo estaba”, remarcó.

El artista profundizó en esa idea y explicó que el golpe más fuerte fue aceptar que necesitaba apoyo externo. “Es mucho más triste darse cuenta cómo está uno y que necesitás ayuda. Yo pedí ayuda y tuve ayuda de inmediato”, relató a flor de piel.

También se refirió al impacto emocional de su ruptura con Griselda Siciliani.“Me dolió mi separación, me angustió mucho. La exposición de mi vida privada es algo que lamentablemente tengo aceptado”, reconoció.

A pesar de todo, Luciano Castro dejó en claro que hoy su mirada está puesta en recuperarse a nivel personal: “Es más importante mi salud, sanar, enfocarme en mí y sanar que el afuera”, concluyó.