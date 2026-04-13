Lejos de Luciano Castro: el sincericidio de Griselda Siciliani en su cumpleaños
La actriz Griselda Siciliani recibió sus 48 años en el exterior con un viaje muy especial acompañada y a pura sinceridad desde las redes sociales.
13 abr 2026, 09:45
Lejos de Luciano Castro: el sincericidio de Griselda Siciliani en su cumpleaños
Griselda Siciliani pasó un fin de año particular y en medio de un gran escándalo mediático después de la filtración de los audios de Luciano Castro a otra mujer cuando se encontraba de viaje por trabajo en España. Aquel episodio marcó un quiebre irreconciliable en la relación y a fines de enero los actores se separaron tras más de un año en pareja.
Al seguir sus caminos por separado, la actriz se aferró al trabajo y continuó con las grabaciones de la serie de Netflix sobre Moria Casán, la cual verá luz a mediados de agosto y donde Siciliani se puso en la piel de la diva al igual que Sofía Castigilione y Cecilia Roth en distintos momentos de la vida de la One.
Lo cierto es que el 2 de abril Griselda cumplió 48 años y lo hizo de una manera muy especial bien lejos de su ex ya que se encontraba de viaje en Italia acompañada de su hermana Paulina rodeadas de un paisaje soñado frente al mar Mediterráneo.
Desde su cuenta en Instagram, la artista fue compartiendo varias imágenes de los distintos lugares recorridos en la isla de Sicilia y también con profundas reflexiones sobre la etapa que atraviesa en su vida.
"¿Vieron la película 'comer, rezar, amar'? Bueno, esto sería más bien 'comer, comer, comer', peliculón! Sicilia y un poquito de Calabria", reflexionó con mucho humor la actriz en un posteo con una serie de imágenes de lo que significó el especial viaje junto a una de sus hermanas.
"Mis hermanas son un afano", comentó la publicación su otra hermana Leticia al verlas tan felices y disfrutando en familia. Y en otro mensaje desde las redes, Griselda Siciliani expresó: "Ya es 2 de abril. Feliz cumple para mí. Un lujo el cannolo con velita que produjo Pauli".
En tanto, totalmente relajada por los merecidos días de descanso tras meses de mucho trabajo y a punto de estrenarse la cuarta temporada de la exitosa serie Envidiosa, Siciliani reflexionó feliz: "Que fruta noble las vacaciones".
Luciano Castro reveló por qué se internó tras su separación de Griselda Siciliani
Luciano Castro habló en el programa La mañana con Moria (El Trece) y compartió con honestidad el duro proceso tras su separación de Griselda Siciliani y su camino de recuperación.
La conductora Moria Casán le preguntó qué había sido lo más doloroso de todo lo vivido en el último tiempo y el actor respondió con total sinceridad: “Lo que más me dolió o pudo haber dolido es darme cuenta de cómo estaba”, remarcó.
El artista profundizó en esa idea y explicó que el golpe más fuerte fue aceptar que necesitaba apoyo externo. “Es mucho más triste darse cuenta cómo está uno y que necesitás ayuda. Yo pedí ayuda y tuve ayuda de inmediato”, relató a flor de piel.
También se refirió al impacto emocional de su ruptura con Griselda Siciliani.“Me dolió mi separación, me angustió mucho. La exposición de mi vida privada es algo que lamentablemente tengo aceptado”, reconoció.
A pesar de todo, Luciano Castro dejó en claro que hoy su mirada está puesta en recuperarse a nivel personal: “Es más importante mi salud, sanar, enfocarme en mí y sanar que el afuera”, concluyó.