Gran Hermano: Brian Sarmiento hizo una fuerte acusación contra Zunino con una letal frase

En medio del fuerte cruce, el exjugador de fútbol aseguró sentirse decepcionado por la postura que tomó Zunino dentro de la casa y dejó en claro que sintió traicionada la confianza que habían construido durante el juego. “Yo te quería de verdad y ahora estoy nervioso porque sé que me fallaste”, expresó en uno de los pasajes más intensos de la pelea.

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Por su parte, Franco Zunino no tardó en responder y rechazó las acusaciones de traición. Según explicó, Brian regresó al programa con otra estrategia y buscó separarlo de Yanina Zilli, con quien había formado un vínculo fuerte dentro de la competencia. Además, aclaró que jamás existió una alianza formal entre ellos.

“Cuando viste que no podías tener los soldaditos que siempre quisiste para mandarlos al asador o que ataquen por vos, te pusiste nervioso”, retrucó Franco intentando defenderse de las acusaciones.

Pero lejos de calmarse, Brian volvió a ir al frente y respondió con dureza: “No mandé a nadie al asador. Siempre fui al frente por vos porque no te da y tenés miedo”.

La pelea terminó de explotar cuando Brian Sarmiento acusó a Franco Zunino de actuar como infiltrado entre los distintos grupos de la casa y de pasar información de un lado al otro. “Muchachos, hay un topo”, gritó en plena discusión señalándolo delante de todos.

Así las cosas, el explosivo cruce terminó por romper definitivamente el grupo que habían construido desde el comienzo del reality y volvió a dejar en evidencia el clima de máxima tensión que atraviesa la convivencia dentro de la casa.

Brian Sarmiento GH - captura ok

Por qué Andrea del Boca se quebró tras el feroz cruce que mantuvo con Tatiluna en Gran Hermano

Otra de las muchas crisis de convivencia que vienen exponiéndose en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) fue el conflicto que tuvo como protagonistas a Andrea del Boca, Nenu López y Tatiluna. Todo comenzó por unas galletitas sin TACC destinadas exclusivamente a las participantes celíacas, situación que derivó en un durísimo enfrentamiento en pleno vivo y que obligó a intervenir a Santiago del Moro.

Cuando el conductor se conectó con la casa para conversar con los jugadores, rápidamente quedó claro que el clima estaba lejos de ser tranquilo. Fue entonces cuando Andrea del Boca tomó la palabra y expresó su enojo por lo sucedido dentro de la casa.

“No, todo tranquilo, no”, lanzó de entrada la actriz. Luego, remarcó el apoyo que reciben por parte del reality y la producción: “Quiero decirte que primero agradezco a Gran Hermano por la contención que siempre nos da y a la producción también con respecto a la salud”.

Visiblemente afectada, Andrea explicó por qué el episodio la había impactado tanto. “Hoy pasó un episodio que realmente me da mucha bronca. Tanto Nenu como yo tenemos una condición, una enfermedad, o como quieran llamarle, pero que no podemos comer gluten porque nos hace mal”, señaló.

Además, recordó que desde el ingreso al reality esa situación estaba contemplada: “Esto lo sabe la producción, lo dijimos y así fue aceptado para que entráramos. Yo sé que es un programa de adaptación, pero hay temas con los que no se jode. Con la salud no se jode”.

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La actriz detalló que contaban con un canasto especial para evitar contaminación con alimentos que contienen gluten y aseguró que toda la casa estaba al tanto. Sin embargo, denunció que Tatiluna tomó un paquete de galletitas aptas para celíacos y hasta compartió parte del contenido con Luana.

Ante la consulta de Santiago del Moro sobre si creía que el gesto había sido intencional, Andrea fue tajante. “Sí, porque cuando le preguntamos a Tatiluna, dijo que sí, que esto era de todos y que a ella le chupaba un huevo”, afirmó. Y agregó, al borde de las lágrimas: “Si tener una enfermedad es ser resentida, hay que tener mucho cuidado. Esto también quiero que sea un mensaje para la gente en general: con la salud no se jode”.

Después llegó el turno de Tatiluna, quien dio su versión de los hechos y negó haber actuado con mala intención. “Todo el mundo me vino a increpar que me había comido medio paquete de galletas”, comenzó diciendo.

La participante explicó que se sintió atacada por el resto de sus compañeros y eso provocó su reacción. “Cuando vienen 23 personas a gritarte, exploté realmente”, sostuvo. Además, remarcó: “Jamás haría un daño ni juego con una situación así”.

Según relató, había tenido un mal día, fue a prepararse un té y tomó las galletitas sin darse cuenta de que eran especiales. “Estaba completamente abierto el paquete. Yo no lo abrí. Agarré dos y me senté”, explicó.

Sin embargo, el conflicto volvió a escalar cuando Nenu López intervino con una frase contundente: “Mentí bien”. Luego, cuestionó la actitud de Tatiluna y aseguró que fuera del aire no mostró arrepentimiento. “Cuando le dimos la posibilidad de hablar, empezó a decir: ‘Nadie se muere por comerse unas galletitas’”, disparó.

Mientras las acusaciones seguían creciendo dentro de la casa, Santiago del Moro decidió ponerle punto final al debate con una advertencia para todos los participantes: “Chicos, yo les digo una cosa, que de acá afuera se ve absolutamente todo y cada uno sabrá con las herramientas que juega su juego”.