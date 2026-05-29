Emanuel lloró como nunca en Gran Hermano por una situación impensada: "Me rompe el corazón"

Emanuel Di Gioia se mostró sensibilizado como nunca se lo vio dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Fue luego de que Santiago del Moro anunció que había recibido un importante beneficio por su liderazgo.
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Emanuel Di Gioia se quebró al recibir un beneficio clave dentro de la casa de Gran Hermano y explicó los motivos de su angustia.
Emanuel Di Gioia se mostró sensibilizado como nunca se lo vio dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Fue luego de que Santiago del Moro anunció que había recibido un importante beneficio por su liderazgo.
El conductor le planteó que podía elegir entre una cena romántica con quien elija o un saludo de un ser querido a través de un video. En ese instante, el hombre de San Martín no dudó y se inclinó por recibir el mensaje de alguien de su círculo íntimo.
"Vos tenés la última palabra, es algo personal", le planteó Santiago del Moro durante la gala. Y Emanuel Di Gioia no dudó en su decisión: “Lo siento chicos, voy a elegir el mensaje”, expresó.
La reacción de sorpresa de sus compañeros fue inmediata y todos se quedaron observándolo al verlo totalmente movilizado en el centro del living.
“Te emocionaste, es raro verte así a vos", le marcó el conductor. Y Emanuel admitió el motivo de su llanto en plena gala: “Extraño mucho a mi hija: abrazarla, besarla, mirarla… la extraño mucho”.
Y agregó entre lágrimas: “Te amo hija. La quiero ver, crece y me estoy perdiendo esa parte y me muero, me rompe el corazón”.
El conductor intentó calmarlo al verlo tan movilizado: “Ella te ve y está orgullosa. Te entiendo como papá, para mí mis hijas son todo, pero es tu momento y ella está con vos”.
Emanuel reiteró su deseo de volver a encontrarse con su hija y le dejó un especial mensaje: “Disculpen chicos. Hija, si me ves, te amo y te extraño. Y esto lo estoy haciendo por vos, es un esfuerzo gigante”.
Luego, Emanuel fue abrazado uno por uno por sus compañeros que intentaban contenerlo tras su profunda emoción. "No te sientas culpable ni que estás perdiendo nada, lo estás haciendo por ella", lo calmó Andrea del Boca.
Emanuel Di Gioia explotó con todo contra Solange Abraham luego de su escandalosa expulsión de la casa de Gran Hermano donde disparó contra varios de sus compañeros.
Emanuel reaccionó durante una charla con Yanina Zilli y Luana, donde expresó sin filtros lo que siente tras la salida de su compañera, con quien no tenía la mejor relación.
"Me encanta cómo la sacó Gran Hermano. No te podes despedir, andate. Sol es mala gente. Tiene ego. ¿Por qué pensas que se quiso pelear conmigo?", cuestionó.
Y cerró picante: "Ella quería abandonar desde el día 18 de marzo. ¿Sabes cuántas veces la frené para que no se vaya y me tiró esa? Ya se fue Sol, chicos. ¡A disfrutar!".