Emanuel lloró como nunca en Gran Hermano por una situación impensada: "Me rompe el corazón"

“Te emocionaste, es raro verte así a vos", le marcó el conductor. Y Emanuel admitió el motivo de su llanto en plena gala: “Extraño mucho a mi hija: abrazarla, besarla, mirarla… la extraño mucho”.

Y agregó entre lágrimas: “Te amo hija. La quiero ver, crece y me estoy perdiendo esa parte y me muero, me rompe el corazón”.

El conductor intentó calmarlo al verlo tan movilizado: “Ella te ve y está orgullosa. Te entiendo como papá, para mí mis hijas son todo, pero es tu momento y ella está con vos”.

Emanuel reiteró su deseo de volver a encontrarse con su hija y le dejó un especial mensaje: “Disculpen chicos. Hija, si me ves, te amo y te extraño. Y esto lo estoy haciendo por vos, es un esfuerzo gigante”.

Luego, Emanuel fue abrazado uno por uno por sus compañeros que intentaban contenerlo tras su profunda emoción. "No te sientas culpable ni que estás perdiendo nada, lo estás haciendo por ella", lo calmó Andrea del Boca.

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Emanuel explotó contra Solange tras su salida de Gran Hermano

Emanuel Di Gioia explotó con todo contra Solange Abraham luego de su escandalosa expulsión de la casa de Gran Hermano donde disparó contra varios de sus compañeros.

Emanuel reaccionó durante una charla con Yanina Zilli y Luana, donde expresó sin filtros lo que siente tras la salida de su compañera, con quien no tenía la mejor relación.

"Me encanta cómo la sacó Gran Hermano. No te podes despedir, andate. Sol es mala gente. Tiene ego. ¿Por qué pensas que se quiso pelear conmigo?", cuestionó.

Y cerró picante: "Ella quería abandonar desde el día 18 de marzo. ¿Sabes cuántas veces la frené para que no se vaya y me tiró esa? Ya se fue Sol, chicos. ¡A disfrutar!".