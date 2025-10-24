Griselda Siciliani se luce en Netflix con la película argentina que ya es furor en todo el mundo

Lo que sigue es un viaje lleno de dilemas morales, silencios pesados y una profunda exploración de lo que significa dejar atrás la propia historia.

El elenco con Joaquín Furriel, Griselda Siciliani y Gabriel Goity

Joaquín Furriel

Griselda Siciliani

Gabriel Goity

Lali González

Raúl Daumas

Alicia Guerra

Descansar en paz Netflix 2

El sello de Sebastián Borensztein como director

Sebastián Borensztein, reconocido por éxitos como La odisea de los giles y Un cuento chino, vuelve a demostrar su talento para narrar historias que combinan emoción, suspenso y crítica social. En Descansar en paz, el director plantea una pregunta que atraviesa toda la película: ¿qué tan lejos puede llegar una persona cuando siente que lo ha perdido todo?

La película está basada en la novela homónima de Martín Baintrub y producida por Ricardo Darín, Chino Darín, Federico Posternak y Ezequiel Crupnicoff, lo que asegura un sello de calidad dentro del panorama cinematográfico regional.

Rodada entre Argentina y Paraguay, la cinta aprovecha escenarios reales que refuerzan el tono de realismo y tensión constante. Las calles porteñas y los paisajes paraguayos funcionan como espejos de la dualidad del protagonista: el pasado que intenta enterrar y la nueva vida que intenta construir.

Descansar en paz Netflix 4

El cine argentino sigue triunfando en Netflix

El auge de esta película argentina en Netflix es parte de un fenómeno más amplio. En los últimos años, títulos como 27 noches, Granizo y Elena sabe demostraron que el público internacional está ávido de historias argentinas bien contadas.

Netflix se convirtió en una ventana de exhibición fundamental para la industria local, permitiendo que las producciones nacionales lleguen a millones de hogares en todo el mundo. En este contexto, Descansar en paz refuerza la idea de que el talento argentino puede generar contenido competitivo, emocional y de gran factura técnica.

El respaldo de productores como Ricardo Darín y la dirección de Borensztein son garantía de una apuesta sólida por la calidad. Además, el guion adapta con precisión la novela de Baintrub, respetando su esencia pero potenciando su impacto audiovisual.

Descansar en paz Netflix 3

Por qué ver "Descansar en paz" en Netflix

Más allá de los números de audiencia, Descansar en paz logró algo que pocas películas consiguen: quedarse en la memoria del espectador. Su mezcla de suspenso, emoción y dilemas éticos la convierte en una experiencia cinematográfica completa.

Cada detalle, desde la fotografía hasta la banda sonora, refuerza la atmósfera de incertidumbre que rodea a su protagonista. Y ese es, quizás, el mayor mérito de esta película en Netflix: hacer sentir, pensar y acompañar a un personaje que se atreve a desaparecer para volver a encontrarse.

