CINE NACIONAL

Griselda Siciliani se luce en Netflix con la película argentina que ya es furor en todo el mundo

Esta película argentina con Griselda Siciliani en Netflix sorprende al público y se mete entre las más vistas de la plataforma por su historia intensa y un elenco estelar.

Griselda Siciliani se luce en Netflix con la película argentina que ya es furor en todo el mundo. (Foto: Archivo)

Una película argentina en Netflix está dando que hablar en todo el mundo. Se trata de "Descansar en paz", el más reciente thriller del director Sebastián Borensztein, protagonizado por Joaquín Furriel, Griselda Siciliani y Gabriel Goity. En pocos días, el film se transformó en uno de los títulos más reproducidos de la plataforma, conquistando tanto a los fanáticos del drama como a los amantes del suspenso.

El largometraje, que mezcla emociones fuertes con una trama de identidad, culpa y redención, se convirtió en un fenómeno dentro del catálogo internacional de Netflix. Su éxito no solo confirma el gran momento que atraviesa el cine argentino, sino que también posiciona a sus protagonistas entre los intérpretes más destacados del año.

La historia detrás del éxito de "Descansar en paz"

Descansar en paz cuenta la historia de Sergio Dayán, interpretado por Joaquín Furriel, un hombre común cuya vida entra en crisis. Dueño de una pequeña fábrica, padre de familia y esposo de Estela (Griselda Siciliani), Sergio atraviesa una etapa de desesperación económica que lo lleva a tomar decisiones extremas. Agobiado por las deudas y la presión de los acreedores, su mundo parece derrumbarse.

Descansar en paz Netflix 1

Sin embargo, una tragedia le ofrece una inesperada oportunidad: tras sobrevivir a la explosión de una bomba en la sede de la AMIA (Asociación mutual israelita argentina) el 18 de julio de 1994 y queda herido, decide aprovechar el caos para fingir su muerte y desaparecer. A partir de ese momento, comienza una nueva vida bajo otra identidad, lejos de su familia, en Paraguay.

Lo que sigue es un viaje lleno de dilemas morales, silencios pesados y una profunda exploración de lo que significa dejar atrás la propia historia.

El elenco con Joaquín Furriel, Griselda Siciliani y Gabriel Goity

  • Joaquín Furriel
  • Griselda Siciliani
  • Gabriel Goity
  • Lali González
  • Raúl Daumas
  • Alicia Guerra
Descansar en paz Netflix 2

El sello de Sebastián Borensztein como director

Sebastián Borensztein, reconocido por éxitos como La odisea de los giles y Un cuento chino, vuelve a demostrar su talento para narrar historias que combinan emoción, suspenso y crítica social. En Descansar en paz, el director plantea una pregunta que atraviesa toda la película: ¿qué tan lejos puede llegar una persona cuando siente que lo ha perdido todo?

La película está basada en la novela homónima de Martín Baintrub y producida por Ricardo Darín, Chino Darín, Federico Posternak y Ezequiel Crupnicoff, lo que asegura un sello de calidad dentro del panorama cinematográfico regional.

Rodada entre Argentina y Paraguay, la cinta aprovecha escenarios reales que refuerzan el tono de realismo y tensión constante. Las calles porteñas y los paisajes paraguayos funcionan como espejos de la dualidad del protagonista: el pasado que intenta enterrar y la nueva vida que intenta construir.

Descansar en paz Netflix 4

El cine argentino sigue triunfando en Netflix

El auge de esta película argentina en Netflix es parte de un fenómeno más amplio. En los últimos años, títulos como 27 noches, Granizo y Elena sabe demostraron que el público internacional está ávido de historias argentinas bien contadas.

Netflix se convirtió en una ventana de exhibición fundamental para la industria local, permitiendo que las producciones nacionales lleguen a millones de hogares en todo el mundo. En este contexto, Descansar en paz refuerza la idea de que el talento argentino puede generar contenido competitivo, emocional y de gran factura técnica.

El respaldo de productores como Ricardo Darín y la dirección de Borensztein son garantía de una apuesta sólida por la calidad. Además, el guion adapta con precisión la novela de Baintrub, respetando su esencia pero potenciando su impacto audiovisual.

Descansar en paz Netflix 3

Por qué ver "Descansar en paz" en Netflix

Más allá de los números de audiencia, Descansar en paz logró algo que pocas películas consiguen: quedarse en la memoria del espectador. Su mezcla de suspenso, emoción y dilemas éticos la convierte en una experiencia cinematográfica completa.

Cada detalle, desde la fotografía hasta la banda sonora, refuerza la atmósfera de incertidumbre que rodea a su protagonista. Y ese es, quizás, el mayor mérito de esta película en Netflix: hacer sentir, pensar y acompañar a un personaje que se atreve a desaparecer para volver a encontrarse.

Tráiler de "Descansar en paz" en Netflix

Embed

