Juan Minujín sorprende en Netflix con una comedia romántica argentina que vuelve a brillar

El elenco con Luisana Lopilato y Juan Minujín

Luisana Lopilato

Juan Minujín

Cristina Castaño

Andrea Rincón

Santiago Gobernori

Julián Lucero

Betiana Blum

Aylen Malisani

Vicente Archain

Carla Pandolfi

Matrimillas Netflix 2

Sebastián De Caro, un director con sello propio

El responsable de Matrimillas ya tenía experiencia en el género. Sebastián De Caro dirigió títulos como 20.000 besos (2013), una comedia romántica que exploraba el desencanto amoroso desde una mirada masculina, y Claudia (2018), que jugaba con lo absurdo.

En esta película, De Caro apostó por un tono más universal, combinando el humor con la observación social. Su estilo se nota en los diálogos ágiles y en la puesta en escena, donde Buenos Aires aparece como un personaje más. Los escenarios cotidianos (departamentos, cafés, gimnasios, oficinas) refuerzan la sensación de cercanía, haciendo que los espectadores se identifiquen fácilmente con los protagonistas.

Sebastián De Caro Matrimillas

El fenómeno de "Matrimillas" en Netflix

Lo curioso es que, tras su estreno inicial, Matrimillas no tardó en desaparecer del radar. Sin embargo, con el tiempo, el algoritmo de Netflix volvió a ponerla en el centro de atención. Muchos usuarios comenzaron a recomendarla nuevamente en redes sociales, destacando su capacidad para retratar la rutina de pareja con humor y un toque de reflexión.

Esa reaparición en el top 10 de Netflix demuestra que Matrimillas encontró una segunda vida digital, algo cada vez más común en las producciones locales.

Matrimillas Netflix 3

Por qué vale la pena volver a ver la película

Más allá de las críticas, Matrimillas tiene varios méritos. Su principal virtud es mostrar cómo las relaciones actuales se ven atravesadas por la lógica de las métricas: likes, puntos, recompensas, comparaciones. Todo parece medirse, incluso el afecto.

La película invita, con humor y sin moralinas, a reflexionar sobre esa tendencia. ¿Hasta qué punto las parejas buscan sumar puntos para ganar, en lugar de disfrutar de la relación?

Además, el film tiene momentos visualmente atractivos y un montaje que mantiene el dinamismo. De Caro logra equilibrar lo romántico con lo irónico, y eso la convierte en una opción ideal para quienes disfrutan de las comedias con mensaje.

Matrimillas Netflix 4

"Matrimillas": un espejo del amor contemporáneo

En definitiva, Matrimillas funciona como un espejo donde se reflejan las contradicciones del amor moderno: la búsqueda constante de validación, la dificultad para comunicarse y el intento por mantener la chispa viva en medio de las rutinas digitales.

Sin ser una historia que revolucione el género, consigue algo más difícil: que el público se vea a sí mismo en pantalla. Y quizás por eso, cada vez que vuelve al catálogo de Netflix, recupera su lugar entre las más vistas.

Tráiler de "Matrimillas" en Netflix