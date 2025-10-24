En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Juan Minujín
Netflix
CINE NACIONAL

Juan Minujín sorprende en Netflix con una comedia romántica argentina que vuelve a brillar

Esta película regresa al ranking de Netflix con Juan Minujín como protagonista y despierta el interés del público argentino con su mirada moderna sobre el amor y las relaciones.

Juan Minujín sorprende en Netflix con una comedia romántica argentina que vuelve a brillar. (Foto: Archivo)

Juan Minujín sorprende en Netflix con una comedia romántica argentina que vuelve a brillar. (Foto: Archivo)

"Matrimillas", la comedia romántica protagonizada por Luisana Lopilato y Juan Minujín, volvió a posicionarse entre las películas más vistas de Netflix Argentina. Aunque se estrenó hace tiempo, el film recuperó popularidad gracias a su propuesta fresca y actual sobre la vida en pareja, una combinación de humor, tecnología y emociones que sigue generando conversación en redes y medios especializados.

Leé también Diego Peretti arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y es la película del año
Diego Peretti arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y es la película del año. (Foto: Captura de pantalla)

Dirigida por Sebastián De Caro y escrita por Gabriel Korenfeld y Rocío Blanco, la película propone una historia que, con un tono liviano pero incisivo, logra reflejar las dinámicas modernas de los vínculos amorosos. Con una duración de 1 hora y 41 minutos, Matrimillas se consolida como una de esas producciones locales que vale la pena volver a ver.

De qué trata "Matrimillas" en Netflix

La trama de Matrimillas gira en torno a Belén y Federico, interpretados por Luisana Lopilato y Juan Minujín, una pareja joven que atraviesa una profunda crisis. Con la relación al borde del colapso, ambos deciden probar una solución tan moderna como arriesgada: una aplicación que les permite sumar o restar puntos en función de sus actitudes dentro de la relación.

Matrimillas Netflix 1

El sistema funciona como un programa de recompensas. Si uno hace algo por el otro, como preparar la cena, tener un gesto romántico o colaborar con las tareas del hogar, suma "matrimillas". Pero si se comporta de manera egoísta o desconsiderada, pierde puntos. El objetivo es recuperar el equilibrio. Sin embargo, lo que parecía una salida ingeniosa termina exponiendo las grietas más profundas del vínculo.

El elenco con Luisana Lopilato y Juan Minujín

  • Luisana Lopilato
  • Juan Minujín
  • Cristina Castaño
  • Andrea Rincón
  • Santiago Gobernori
  • Julián Lucero
  • Betiana Blum
  • Aylen Malisani
  • Vicente Archain
  • Carla Pandolfi
Matrimillas Netflix 2

Sebastián De Caro, un director con sello propio

El responsable de Matrimillas ya tenía experiencia en el género. Sebastián De Caro dirigió títulos como 20.000 besos (2013), una comedia romántica que exploraba el desencanto amoroso desde una mirada masculina, y Claudia (2018), que jugaba con lo absurdo.

En esta película, De Caro apostó por un tono más universal, combinando el humor con la observación social. Su estilo se nota en los diálogos ágiles y en la puesta en escena, donde Buenos Aires aparece como un personaje más. Los escenarios cotidianos (departamentos, cafés, gimnasios, oficinas) refuerzan la sensación de cercanía, haciendo que los espectadores se identifiquen fácilmente con los protagonistas.

Sebastián De Caro Matrimillas

El fenómeno de "Matrimillas" en Netflix

Lo curioso es que, tras su estreno inicial, Matrimillas no tardó en desaparecer del radar. Sin embargo, con el tiempo, el algoritmo de Netflix volvió a ponerla en el centro de atención. Muchos usuarios comenzaron a recomendarla nuevamente en redes sociales, destacando su capacidad para retratar la rutina de pareja con humor y un toque de reflexión.

Esa reaparición en el top 10 de Netflix demuestra que Matrimillas encontró una segunda vida digital, algo cada vez más común en las producciones locales.

Matrimillas Netflix 3

Por qué vale la pena volver a ver la película

Más allá de las críticas, Matrimillas tiene varios méritos. Su principal virtud es mostrar cómo las relaciones actuales se ven atravesadas por la lógica de las métricas: likes, puntos, recompensas, comparaciones. Todo parece medirse, incluso el afecto.

La película invita, con humor y sin moralinas, a reflexionar sobre esa tendencia. ¿Hasta qué punto las parejas buscan sumar puntos para ganar, en lugar de disfrutar de la relación?

Además, el film tiene momentos visualmente atractivos y un montaje que mantiene el dinamismo. De Caro logra equilibrar lo romántico con lo irónico, y eso la convierte en una opción ideal para quienes disfrutan de las comedias con mensaje.

Matrimillas Netflix 4

"Matrimillas": un espejo del amor contemporáneo

En definitiva, Matrimillas funciona como un espejo donde se reflejan las contradicciones del amor moderno: la búsqueda constante de validación, la dificultad para comunicarse y el intento por mantener la chispa viva en medio de las rutinas digitales.

Sin ser una historia que revolucione el género, consigue algo más difícil: que el público se vea a sí mismo en pantalla. Y quizás por eso, cada vez que vuelve al catálogo de Netflix, recupera su lugar entre las más vistas.

Tráiler de "Matrimillas" en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Juan Minujín Netflix Luisana Lopilato película comedia romance
Notas relacionadas
Netflix: Ricardo Darín deslumbra con una nueva película argentina y es el estreno más esperado
Luis Zahera arrasa en Netflix con la nueva temporada de la serie española más vista del año
Soledad Villamil brilla en Netflix con una serie argentina de 6 episodios y es el mayor éxito del año

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar