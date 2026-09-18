Sol Abraham y la confesión que derrumbó su matrimonio tras 8 años: su marido le reveló que es gay y su reacción impactó

En ese mismo sentido, la campeona de Gran Hermano Generación Dorada 2026 resumió su postura con una contundente declaración: “Lo apoyé para que pudiera ser quien realmente era”. De esta manera, explicó que su decisión estuvo vinculada con el amor y el respeto que sentía por quien había sido su compañero de vida.

La historia de amor entre Solange y Da Corte se había iniciado varios años antes. Ambos se conocieron en 2012 mientras trabajaban en un canal de música. Ella se desempeñaba como movilera y él como productor. Lo que inicialmente fue un vínculo laboral fue creciendo hasta transformarse en una relación de pareja.

Tres años después de aquel encuentro, en 2015, decidieron casarse y comenzar una nueva etapa juntos. Durante el matrimonio también construyeron una familia y tuvieron a su hija, Delfina, quien actualmente ocupa un lugar central en la vida de ambos.

Así, detrás de la reciente consagración de Solange Abraham en Gran Hermano Generación Dorada 2026, también quedó expuesta una historia mucho más íntima. La campeona decidió contarla sin recurrir a polémicas y desde una mirada reflexiva sobre una relación que fue importante en su vida.

Qué dijo Ceferino Reato sobre Solange Abraham tras consagrase ganadora de Gran Hermano Generación Dorada

El final de Gran Hermano Generación Dorada dejó mucho más que un nuevo campeón. Con la temporada ya terminada, las figuras que formaron parte del panel comenzaron a repasar lo que dejó esta particular edición del reality, marcada por su extensa duración y por una convivencia protagonizada por participantes conocidos.

En ese contexto, Ceferino Reato realizó un análisis contundente sobre el formato que tuvo el programa y también se refirió a la consagración de Solange Abraham, quien terminó quedándose con el título.

Durante la entrega de premios realizada este jueves en Telefe, el analista puso el foco en las características que tuvo esta edición y reconoció que la experiencia de producir una casa integrada por famosos presentó algunas dificultades.

"Esta temporada fue cansadora, muy larga, también muy irregular, porque es difícil producir una casa de de famosos. Los famosos tienen inquietudes y demás", expresó Reato al analizar el desarrollo de la competencia.

A partir de esa mirada, el panelista explicó que personalmente prefiere la versión clásica de Gran Hermano, con participantes anónimos y reglas establecidas con mayor claridad desde el comienzo de la competencia.

"Yo prefiero el formato más tradicional. Seres anónimos con reglas bien claras, donde la expulsada no puede volver y demás porque me parece más atractivo a mí personalmente", sostuvo.

Sin embargo, Ceferino Reato también destacó lo ocurrido con las dos finalistas y puso especial atención en lo que la elección del público puede representar.