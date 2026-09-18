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Rodrigo Lussich expuso por qué prefiere a la China Suárez por encima de Wanda Nara: el insólito argumento

Rodrigo Lussich fue contundente al explicar por qué decidió ubicarse en el team China Suárez, en medio de la grieta que divide a la farándula tras el Wandagate.

18 sept 2026, 14:30
Rodrigo Lussich expuso por qué prefiere a la China Suárez por encima de Wanda Nara: el insólito argumento.

Rodrigo Lussich expuso por qué prefiere a la China Suárez por encima de Wanda Nara: el insólito argumento.

Rodrigo Lussich expuso por qué prefiere a la China Suárez por encima de Wanda Nara: el insólito argumento.

Rodrigo Lussich expuso por qué prefiere a la China Suárez por encima de Wanda Nara: el insólito argumento.

Desde que explotó el Wandagate en los medios, el mundo del espectáculo pareció dividirse entre quienes son team Wanda Nara y quienes son team China Suárez. En la farándula ocurre exactamente lo mismo, y varios famosos ya se animaron a blanquear públicamente lo que piensan y sienten de cada una.

Rodrigo Lussich fue uno de ellos, aunque los argumentos que dio sorprendieron a más de uno. Invitado a Pasó en América, reconoció por qué prefiere a la China: "Me parece que si bien es una chica con un carácter horrible, me parece que es más libre". Y profundizó: "Me parece que si bien es una chica con un carácter horrible, me parece que es más auténtica hasta para no ser querida".

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Tartu y Sabrina quedaron con la boca abierta y él remató: "Es más auténtica hasta para no ser querida. Creo que a ella le gusta ser ella, se caga en absolutamente todos".

Qué había dicho en el pasado Rodrigo Lussich de Wanda Nara y la China Suárez

Quienes siguen a Rodrigo Lussich saben que más de una vez cuestionó a Wanda Nara por sus actitudes tanto con la prensa como para con sus ex, a quien incluso definió como "una adicta a su propio marketing". Pero con la China tampoco tuvo demasiados elogios: en reiteradas ocasiones bromeó sobre su incursión en la música y la criticó fuerte cuando protagonizó sus conflictos mediáticos con Pampita, Eugenia Tobal y otras figuras. Aun así, entre las dos, todo indica que se queda con ella.

¿La China Suárez y un vínculo secreto con una figura de la política?

En una nota con Desayuno Americano (América TV), Rodrigo Lussich reveló que en el ambiente político circula un fuerte rumor sobre una cercanía entre la China Suárez y una persona con mucho poder en la Argentina, cercana al presidente Javier Milei: "El fuerte rumor que corre en el mundo político sobre una cercanía de la China con una persona con mucho poder en la Argentina que no voy a nombrar, no soy tan Kamicaze", deslizó el conductor, que evitó confirmar la identidad pese a las repreguntas de Pamela David y solo aclaró: "Hasta donde sé es soltero".

     

 

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