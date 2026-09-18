Rodrigo Lussich expuso por qué prefiere a la China Suárez por encima de Wanda Nara: el insólito argumento.

¿La China Suárez y un vínculo secreto con una figura de la política?

En una nota con Desayuno Americano (América TV), Rodrigo Lussich reveló que en el ambiente político circula un fuerte rumor sobre una cercanía entre la China Suárez y una persona con mucho poder en la Argentina, cercana al presidente Javier Milei: "El fuerte rumor que corre en el mundo político sobre una cercanía de la China con una persona con mucho poder en la Argentina que no voy a nombrar, no soy tan Kamicaze", deslizó el conductor, que evitó confirmar la identidad pese a las repreguntas de Pamela David y solo aclaró: "Hasta donde sé es soltero".