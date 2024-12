Guerra entre Luzu y OLGA: el dolor de Nico Occhiato, renuncias en vivo y rumores de traición.

Aunque desde ambos lados han intentado minimizar la rivalidad, las redes sociales no tardaron en armar su propia teoría: Migue Granados estaría buscando replicar el modelo de Nico Occhiato, llevándose a las figuras clave de Luzu con mejores ofertas económicas. Este "éxodo" no solo afecta a la grilla del canal, sino que pone en jaque la capacidad de Occhiato para mantener su propuesta original.

Nadie Dice Nada, el primer golpe a la estructura de Luzu

La crisis estalló recientemente con la salida de Nacho Elizalde de "Nadie Dice Nada" (NDN), el programa emblema de Luzu TV. Esta decisión dejó a los seguidores del canal impactados, ya que el ciclo conducido por el propio Nico Occhiato era uno de los grandes motores del éxito del canal.

Se rumorea que uno de los conductores principales de NDN estaría próximo a mudarse a OLGA, algo que remite inevitablemente al caso de Nati Jota, exintegrante de NDN que ya había dado el salto a la señal de Granados. La posible migración de estas figuras pone en evidencia una problemática que va más allá de las decisiones individuales: la creciente fuga de talentos de Luzu TV.

Tarde de Tertulia, otra pérdida clave para Luzu

Cuando parecía que la situación no podía empeorar, otra noticia sacudió el ecosistema de Luzu TV. Este viernes, se confirmó que "Tarde de Tertulia" (TDT), otro de los programas más relevantes de la grilla vespertina, también dejará la señal.

El programa, conducido por figuras muy cercanas a Occhiato como Marti Benza, Nico Ferrero, Gian Odoguardi y Cami Jara, anunció que su última emisión será el próximo 20 de diciembre. Aunque no se confirmó oficialmente, se especula que los conductores también habrían recibido una oferta de OLGA, replicando el patrón que ya parece una constante.

El periodista Ángel de Brito afirmó en su programa que el destino de TDT efectivamente sería el canal de Granados, un comentario que avivó aún más los rumores sobre esta supuesta "guerra" entre las dos plataformas.

La reacción de Nico Occhiato: entre el dolor y la bronca

Visiblemente afectado por la situación, Nico Occhiato se expresó durante el anuncio del final de Tarde de Tertulia. Con un tono serio, el productor explicó que la decisión fue completamente de los integrantes del programa y dejó entrever su decepción.

"La realidad es que TDT no va a seguir en Luzu el año que viene por una decisión de los chicos. Es una decisión que ellos tomaron, tiene sus motivos y lo respeto. No puedo negar que me duele una banda, y que me duela habla bien de ustedes porque me gusta el producto. Son un programa con muchísimo presente, pero con mucho futuro”, expresó Occhiato.

El golpe parece ser doble para Occhiato, ya que confesó que tenía planes importantes para el programa durante el verano: "De hecho, teníamos el verano armado e iba a estar todos los días desde Pinamar. Es una lástima cómo se dieron las cosas, fue por ahí un poco doloroso para mí. Quiero dejar en claro que es una decisión de ustedes, no mía".

Qué está en juego para Luzu y OLGA

El conflicto entre Luzu y OLGA no solo impacta en la audiencia y en la competencia directa, sino también en la percepción del streaming como una industria en crecimiento en Argentina. Este fenómeno de fuga de talentos pone en discusión la sostenibilidad de los proyectos que dependen fuertemente de figuras públicas y personalidades carismáticas.

Si bien Luzu TV logró posicionarse como un referente gracias a su frescura y la conexión con el público joven, las constantes salidas de sus conductores podrían erosionar la fidelidad de la audiencia. Por su parte, OLGA se beneficia al sumar nombres reconocidos a su grilla, lo que le permite consolidarse rápidamente como una alternativa atractiva en el panorama del streaming local.