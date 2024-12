La tentadora propuesta que recibió Nico Occhiato para el 2025

Según contó Ángel de Brito, Nico Occhiato tendrá un programa nuevo en la pantalla de una señal líder. "Va a ser conductor de Telefe en el 2025", confirmó el periodista en Ángel Responde, en Bondi Live.

El fundador de Luzu seguirá apostando al streaming con Luzu TV. Al parecer, se vienen cambios importantes en la programación del canal.

Hace unos días, Nacho Elizalde se despidió al aire, en medio de rumores de un éxodo de figuras. Algunas versiones indicaban que Momi Giardina y Santiago Talledo también iban a bajarse, pero finalmente ellos desmintieron todo.

Tras la salida de Nacho Elizalde de Luzu TV, en LAM contaron que Momi Giardina y Santiago Talledo estaban con un pie afuera del streaming creado por Nico Occhiato.

Este martes, el actor y la bailarina protagonizaron una emotiva despedida al aire, al ritmo de Brillante sobre el mic de Fito Páez. El conductor de Nadie dice nada estaba sin palabras al verlos decir "adiós".

La partida de Santi y Momi fue todo parte de un paso de comedia para reírse del rumor de renuncia.

La bailarina se tomó unos minutos para hablar al respecto, siempre en tono de humor. "A esta altura del partido, con la edad que tengo, con el camino recorrido, no le debo nada a nadie, todo lo hice sola. Y digo, ¿por qué hablan pavadas?”, exclamó.

“Cuando a alguien le va bien, por lo general la gente tiende a tirar mier... Entonces cuando te va muy bien, empiezan a inventar boludeces. ¿Y qué fue lo que inventaron? Porque yo de esta silla no me pienso mover”, siguió Momi y picanteó a Pepe Ochoa, que fue quien dio a conocer el rumor en LAM: "¿De dónde saliste Pepe Ochoa? Lo amo, pero me causó gracia”.

Santi Talledo, por su parte, remató: "A diferencia de Momi, yo sí me voy".