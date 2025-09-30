La reacción de Milei cuando Laje le preguntó sobre el "odio" a los periodistas: "¿Eso no es violencia?"

Javier Milei: "A ver, pero, digamos, en las redes con un tuit nadie te lastima.

Antonio Laje: "No estoy tan seguro, ¿eh?"

Javier Milei: "Digamos... Podés crear un clima de violencia. Bueno, digamos, si no más... La primera recomendación es que si no sabes cómo funcionan las redes, no te metas en las redes".

"Decir que la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas,¿no es violencia?"

En uno de los momentos claves de la entrevista por A24, Antonio Laje le preguntó por esa expresión del presidente, que repitió muchas veces y hasta redujo a sílabas en sus posteos (NOLSALP) y de sus seguidores en las redes. Milei respondió: "Las redes tienen determinadas lógicas. Y cada red social que vos uses tiene una dinámica distinta. Entonces, tenés que aprender a convivir con eso. O sea, violencia es, digamos, cuando alguien se mete con tu vida, con tu libertad, con tu propiedad. Eso es violencia."

Antonio Laje, insistió: "Esa es una clase de violencia. Decir, por ejemplo, que la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas. Me acuerdo de esto por lo que le pasó a Roberto Funes. Eso no es violencia.

Milei dijo: "¿Y quién lo agredió?", por lo que Laje volvió a preguntar: "Voy de vuelta. No sé quién lo agredió, pero decir que la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas, ¿no es violencia? Digo, ¿no creen ustedes también que hay, por eso yo digo violencia, para mí hay violencia de los dos lados".

El presidente ensayó una respuesta: "No, pero no, no, no, para mí esa diferencia que estás marcando, hay un abismo. Una cosa es lo que vos digas y quieras decir. ("Como presidente, ¿no?", recordó Laje) Y digamos, ¿pero qué? Entonces, acá está restringido el derecho de expresarse?"

Laje le aclaró: "No, no, no, vos podés decir lo que quiera. Lo que pasa es que uno puede decir lo que quiera, pero también hay que asumir consecuencias". El mandatario insistió con su idea: "Bueno, digo, la consecuencia es agresiones físicas de parte, digamos, de la gente que está de nuestro lado no hay. Es decir, y las redes sociales tienen una determinada dinámica. Si no sabemos entender de cómo van las redes sociales... Ahora, la violencia física, que es la que verdaderamente, digamos, tiene... consecuencias. Bueno, es un, digamos, esa es la esencia del Kirchnerismo. Te digo, no podés poner, digamos, es inaceptable poner en un mismo nivel la violencia física contra, digamos, o sea, y que va contra tu vida, contra tu libertad y contra tu propiedad, contra un tuit"

Laje: "Yo creo que hay violencia que es el resultado de otra clase de violencia".

Milei: "... Digamos..."

Laje: "Es lo que yo creo".

Milei: "Bueno, eso, digamos, no es cierto".