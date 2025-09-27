Ricardo Darín arrasa en Netflix con la mejor película argentina de la historia y ganadora del Oscar

De qué trata "El secreto de sus ojos" en Netflix

La historia gira en torno a Benjamín Espósito (Ricardo Darín), un empleado judicial recién retirado que decide escribir una novela basada en un caso real ocurrido en 1974: la brutal violación y asesinato de una joven mujer.

Obsesionado con la investigación, Espósito se involucra profundamente con Ricardo Morales (Pablo Rago), el esposo de la víctima, y con la ayuda de su compañero de trabajo Pablo Sandoval (Guillermo Francella) y su jefa Irene Menéndez Hastings (Soledad Villamil), busca esclarecer un crimen que marcó su vida para siempre.

El relato entrelaza misterio policial, tensiones amorosas y dilemas éticos que siguen resultando actuales. La intensidad narrativa hace que muchos espectadores decidan verla más de una vez, descubriendo detalles nuevos en cada visionado.

"El secreto de sus ojos" ganó en los premios Oscar

Cuando se estrenó en Argentina en 2009, El secreto de sus ojos arrasó en la taquilla con más de 2,4 millones de entradas vendidas. Pero su impacto no se limitó al plano local: pronto fue reconocida en festivales internacionales y se consolidó como uno de los títulos más importantes del cine iberoamericano.

El punto máximo de su recorrido fue en marzo de 2010, cuando ganó el Premio Oscar a Mejor Película Extranjera, compitiendo contra producciones de Israel, Francia, Alemania y Perú. Ese logro la convirtió en la segunda película argentina en alcanzar la estatuilla, después de La historia oficial en 1986.

El elenco de la película con Ricardo Darín

El elenco principal está compuesto por figuras que ya eran reconocidas en el ámbito local y que con esta producción alcanzaron una proyección internacional:

Ricardo Darín

Soledad Villamil

Pablo Rago

Javier Godino

Guillermo Francella

Mario Alarcón

Mariano Argento

José Luis Gioia

Carla Quevedo

Bárbara Palladino

Las interpretaciones fueron aplaudidas por su realismo y profundidad, con especial mención a Francella, quien sorprendió con un registro distinto al humorístico que lo había caracterizado hasta ese momento.

Dónde ver "El secreto de sus ojos"

El desembarco de El secreto de sus ojos en Netflix confirma una tendencia: los clásicos del cine argentino encuentran en las plataformas un nuevo ciclo de vida. El streaming permite que títulos de hace más de una década lleguen a públicos que nunca tuvieron acceso a ellos en cines o DVD.

Además, el hecho de que la película esté disponible en diferentes países genera un efecto multiplicador. El boca a boca y las recomendaciones dentro de la propia plataforma impulsan el redescubrimiento de esta obra maestra, que sigue generando conversación en redes sociales.

Por qué ver "El secreto de sus ojos"

Aunque está ambientada en un contexto histórico argentino, la trama de El secreto de sus ojos aborda temas universales: la búsqueda de justicia, el peso de los recuerdos y las pasiones no resueltas. Esos elementos trascienden fronteras y explican por qué sigue conmoviendo tanto a espectadores de diferentes culturas.

La combinación de intriga policial con un trasfondo humano profundo hace que no sea solo un thriller, sino también una reflexión sobre el paso del tiempo, la memoria y las decisiones que marcan la vida.

