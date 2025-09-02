En vivo Radio La Red
"Homo Argentum" con Guillermo Francella confirmó su estreno en el streaming: dónde y cuándo ver la película

La película "Homo Argentum" llegará al streaming con Guillermo Francella como protagonista tras conquistar los cines de Argentina y expandirse por Latinoamérica.

Redacción A24
por Redacción A24 |
El fenómeno del cine argentino "Homo Argentum" ya tiene fecha confirmada para su desembarco en Disney+: el 19 de diciembre de 2025. La película, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y protagonizada por Guillermo Francella, no solo arrasó en las salas locales, sino que también inició un recorrido internacional que la posiciona como una de las producciones más influyentes de los últimos años.

Desde su estreno en agosto, Homo Argentum se convirtió en la película argentina más vista de la era pospandemia. En tan solo 11 días superó el millón de espectadores, un récord que pocas producciones locales alcanzaron en los últimos tiempos. El entusiasmo se reflejó en largas filas en los cines y una fuerte presencia en redes sociales, donde la historia fue tema de debate y análisis.

Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat ya habían cosechado reconocimiento internacional con títulos anteriores, pero esta vez lograron un fenómeno masivo que conectó de manera directa con el público argentino. Guillermo Francella, figura central del film, ofreció una interpretación que generó elogios tanto de la crítica como de la audiencia.

Cuándo se estrena "Homo Argentum" en Disney+

Disney+ confirmó que la película estará disponible en exclusiva a partir del 19 de diciembre de 2025. La fecha no es casual: coincide con el inicio de la temporada alta de consumo en streaming, un momento clave en el que la plataforma busca reforzar su catálogo con producciones de impacto.

Antes de su llegada al servicio digital, la película continuará en cartelera en cines argentinos, lo que permitirá que más espectadores vivan la experiencia en pantalla grande. La estrategia responde al interés de mantener viva la conversación alrededor del film y garantizar que el público pueda elegir cómo y cuándo disfrutarla.

El recorrido de Homo Argentum no se limitó a Argentina. Su estreno simultáneo en Chile y Uruguay, el pasado 14 de agosto, confirmó que la propuesta también tenía fuerza fuera de las fronteras nacionales. En ambos países, la recepción fue positiva y la película despertó análisis en medios y comentarios masivos en redes sociales.

El plan de expansión en Latinoamérica continúa con fechas ya anunciadas:

  • Paraguay: estreno el 4 de septiembre.
  • Perú: estreno el 23 de septiembre.
  • Ecuador: estreno el 16 de octubre.
  • Brasil: estreno el 20 de noviembre.

Este calendario refuerza la apuesta por una distribución estratégica que le permita llegar a distintos mercados en momentos clave, manteniendo el interés vivo hasta su desembarco en Disney+.

De qué trata "Homo Argentum" con Guillermo Francella

El film que se destaca por su particular e innovadora estructura, al estar compuesto por 16 mini películas que van de 1 a 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en una variedad de roles sorprendentes. Cada viñeta es una historia autónoma, pero la combinación de todas ellas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y una incisiva crítica social.

La película, con una duración de 110 minutos, rinde homenaje a la época dorada del cine italiano, evocando clásicos como Los Monstruos, Un burgués Pequeño Pequeño y Viva Italia, películas que tanto Francella como los directores admiran, pero con el tono e impronta que es sello distintivo de la filmografía de Duprat y Cohn.

Esta ambiciosa producción internacional fue filmada durante nueve semanas en diversas locaciones de Argentina e Italia, prometiendo una experiencia visual y narrativa extraordinaria.

Ficha técnica de la película "Homo Argentum"

  • Productoras: Pampa Films y Gloriamundi
  • Productoras Asociadas: Rhino Film, Dea Film y Blue Film
  • Dirección: Mariano Cohn y Gastón Duprat
  • Guion: Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat
  • Co Guionista: Horacio Convertini
  • Elenco Principal: Guillermo Francella, Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Soffritti, Dalma Maradona y Guillermo Arengo
  • Productores: Martín Iraola, Pablo E. Bossi, Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky
  • Productores Ejecutivos: Guillermo Francella, Pablo Sahores y Maxi Lasansky
  • Productores Ejecutivos Italia: Rocco Bambaci, Giusseppe Flores D`Arcais y Mario Pezzi
  • Diseñador de Producción: Marcelo Pont
  • Directora de Producción: Laura Eliosoff
  • Director de Fotografía: Leonardo Rosende
  • Diseño de Vestuario: Constanza Balduzzi
  • Directora de Arte: Vera Español
  • Música Original: Federico Mercuri y Matías Mercuri
  • Montaje: David Gallart
El éxito de "Homo Argentum" con Guillermo Francella

Con una estructura narrativa que interpela al espectador y una mirada crítica sobre la sociedad, Homo Argentum trasciende lo local para convertirse en una propuesta relevante a nivel global.

En cada nuevo territorio, la película se presenta como una invitación a pensar, debatir y emocionarse, una propuesta única que pone el cine argentino al centro de la conversación en cada mercado.

Tráiler de la película "Homo Argentum" en Disney+

