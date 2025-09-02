"Homo Argentum" con Guillermo Francella confirmó su estreno en el streaming: dónde y cuándo ver la película.

Antes de su llegada al servicio digital, la película continuará en cartelera en cines argentinos, lo que permitirá que más espectadores vivan la experiencia en pantalla grande. La estrategia responde al interés de mantener viva la conversación alrededor del film y garantizar que el público pueda elegir cómo y cuándo disfrutarla.

El recorrido de Homo Argentum no se limitó a Argentina. Su estreno simultáneo en Chile y Uruguay, el pasado 14 de agosto, confirmó que la propuesta también tenía fuerza fuera de las fronteras nacionales. En ambos países, la recepción fue positiva y la película despertó análisis en medios y comentarios masivos en redes sociales.

El plan de expansión en Latinoamérica continúa con fechas ya anunciadas:

Paraguay: estreno el 4 de septiembre.

Perú: estreno el 23 de septiembre.

Ecuador: estreno el 16 de octubre.

Brasil: estreno el 20 de noviembre.

Este calendario refuerza la apuesta por una distribución estratégica que le permita llegar a distintos mercados en momentos clave, manteniendo el interés vivo hasta su desembarco en Disney+.

De qué trata "Homo Argentum" con Guillermo Francella

El film que se destaca por su particular e innovadora estructura, al estar compuesto por 16 mini películas que van de 1 a 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en una variedad de roles sorprendentes. Cada viñeta es una historia autónoma, pero la combinación de todas ellas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y una incisiva crítica social.

La película, con una duración de 110 minutos, rinde homenaje a la época dorada del cine italiano, evocando clásicos como Los Monstruos, Un burgués Pequeño Pequeño y Viva Italia, películas que tanto Francella como los directores admiran, pero con el tono e impronta que es sello distintivo de la filmografía de Duprat y Cohn.

Esta ambiciosa producción internacional fue filmada durante nueve semanas en diversas locaciones de Argentina e Italia, prometiendo una experiencia visual y narrativa extraordinaria.

Ficha técnica de la película "Homo Argentum"

Productoras: Pampa Films y Gloriamundi

Pampa Films y Gloriamundi Productoras Asociadas: Rhino Film, Dea Film y Blue Film

Rhino Film, Dea Film y Blue Film Dirección: Mariano Cohn y Gastón Duprat

Mariano Cohn y Gastón Duprat Guion: Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat

Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat Co Guionista: Horacio Convertini

Horacio Convertini Elenco Principal: Guillermo Francella, Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Soffritti, Dalma Maradona y Guillermo Arengo

Guillermo Francella, Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Soffritti, Dalma Maradona y Guillermo Arengo Productores: Martín Iraola, Pablo E. Bossi, Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky

Martín Iraola, Pablo E. Bossi, Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky Productores Ejecutivos: Guillermo Francella, Pablo Sahores y Maxi Lasansky

Guillermo Francella, Pablo Sahores y Maxi Lasansky Productores Ejecutivos Italia: Rocco Bambaci, Giusseppe Flores D`Arcais y Mario Pezzi

Rocco Bambaci, Giusseppe Flores D`Arcais y Mario Pezzi Diseñador de Producción: Marcelo Pont

Marcelo Pont Directora de Producción: Laura Eliosoff

Laura Eliosoff Director de Fotografía: Leonardo Rosende

Leonardo Rosende Diseño de Vestuario: Constanza Balduzzi

Constanza Balduzzi Directora de Arte: Vera Español

Vera Español Música Original: Federico Mercuri y Matías Mercuri

Federico Mercuri y Matías Mercuri Montaje: David Gallart

El éxito de "Homo Argentum" con Guillermo Francella

Con una estructura narrativa que interpela al espectador y una mirada crítica sobre la sociedad, Homo Argentum trasciende lo local para convertirse en una propuesta relevante a nivel global.

En cada nuevo territorio, la película se presenta como una invitación a pensar, debatir y emocionarse, una propuesta única que pone el cine argentino al centro de la conversación en cada mercado.

