Guillermo Francella vuelve con El Encargado en Disney+: mirá el avance de la cuarta temporada

El impacto del anuncio no fue casual. El Encargado se convirtió en una de las producciones nacionales más fuertes del catálogo de Disney+, y su continuidad respondió tanto al respaldo del público como al reconocimiento crítico que acumuló desde su debut.

¿Cómo será El Encargado: temporada 4?

La nueva temporada retoma la historia tras el desenlace de la tercera entrega. Eliseo logró imponerse en su batalla contra el sindicato de encargados, un conflicto que marcó un punto de quiebre en la serie. Esa victoria no solo redefinió su rol dentro del edificio, sino que lo proyectó hacia espacios de poder impensados en los primeros episodios.

Diseño sin título (6).jpg

En El Encargado: temporada 4, el personaje llega a los círculos más altos del poder. Ya no se trata únicamente de controlar un consorcio o manipular a los vecinos. El alcance de sus decisiones es mayor, y las consecuencias también. Eliseo se mueve con comodidad en ámbitos donde las reglas son más ambiguas y los enemigos más peligrosos.

Guillermo Francella volvió a construir un personaje complejo, capaz de generar rechazo y fascinación al mismo tiempo. Su interpretación sostuvo el equilibrio entre el humor incómodo y la tensión dramática, un sello que se mantuvo firme a lo largo de toda la serie.

Guillermo Francella y Gabriel Goity, una dupla imbatible

Mientras Eliseo parece consolidar su posición, una amenaza se organiza en silencio. La cuarta temporada introduce nuevamente a Zambrano, interpretado por Gabriel Goity, como el eje de una conspiración que busca un único objetivo: destruir a Eliseo.

Francella y Puma Goity

Zambrano no es un adversario nuevo. Su enfrentamiento con el protagonista arrastra cuentas pendientes y viejas heridas. La conspiración avanza dentro del edificio, pero sus ramificaciones prometen ir mucho más allá de esas paredes.

El avance oficial dejó entrever un juego de espionaje interno, traiciones calculadas y alianzas inesperadas. La tensión se construye desde la certeza de que Eliseo ya no controla todas las variables, aunque crea que sí.

¿Dónde ver todas las temporadas de El Encargado?

Disney+ confirmó que las temporadas 1, 2 y 3 de la serie se encuentran disponibles en su totalidad. Esa decisión permitió que nuevos espectadores se sumen a la historia y que los seguidores revisiten los episodios clave antes del estreno de la cuarta temporada.

francella el encargado.jpg

Para quienes se acerquen por primera vez, la plataforma ofrece una experiencia de maratón que potencia el impacto de la cuarta temporada de El Encargado.

¿Cuándo se estrena El Encargado: temporada 4 en Disney+?

Aunque Disney+ no anunció una fecha exacta de estreno, la confirmación de que llegará "muy pronto" activó la cuenta regresiva. La serie se perfila como uno de los lanzamientos más fuertes del año dentro del streaming regional.

Avance de El Encargado: temporada 4 en Disney+