En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Guillermo Francella
Disney Plus
SERIES

Guillermo Francella vuelve con El Encargado en Disney+: mirá el avance de la cuarta temporada

La exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella presentó el primer adelanto de la nueva temporada. ¿Cuándo se estrena El Encargado en Disney+?

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
Guillermo Francella vuelve con El Encargado en Disney+: mirá el avance de la cuarta temporada. (Foto: Captura de pantalla)

Guillermo Francella vuelve con El Encargado en Disney+: mirá el avance de la cuarta temporada. (Foto: Captura de pantalla)

El Encargado: temporada 4 volvió a instalarse en el centro de la conversación audiovisual argentina. Disney+ presentó el primer póster y el avance oficial de la nueva entrega de la serie protagonizada por Guillermo Francella, una producción que, temporada tras temporada, logró combinar sátira social, tensión política y humor negro con una eficacia poco habitual en la ficción regional.

Leé también La nueva serie "De Polo a Polo" con Will Smith se estrena en Disney+ y tiene 7 episodios
La nueva serie De Polo a Polo con Will Smith se estrena en Disney+ con 7 episodios. (Foto: Gentileza Disney)

Desde su estreno, la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat se consolidó como uno de los títulos más vistos y comentados del streaming en América Latina. La cuarta temporada llega en un momento clave, con un personaje central que ya no opera desde las sombras del edificio, sino que se mueve en escenarios mucho más amplios y peligrosos.

Disney+ estrena la cuarta temporada de El Encargado

Disney+ hizo oficial el lanzamiento del primer avance y del póster promocional de la nueva temporada, una noticia que rápidamente se replicó en redes sociales. La plataforma eligió un anuncio directo, sin revelar fechas exactas, pero con un mensaje claro: la historia de Eliseo está lejos de terminar.

El Encargado Disney+

La confirmación llegó acompañada por imágenes que anticiparon un clima más oscuro. La narrativa visual del avance sugirió que la nueva etapa va a profundizar el juego de poder y las alianzas incómodas.

El impacto del anuncio no fue casual. El Encargado se convirtió en una de las producciones nacionales más fuertes del catálogo de Disney+, y su continuidad respondió tanto al respaldo del público como al reconocimiento crítico que acumuló desde su debut.

¿Cómo será El Encargado: temporada 4?

La nueva temporada retoma la historia tras el desenlace de la tercera entrega. Eliseo logró imponerse en su batalla contra el sindicato de encargados, un conflicto que marcó un punto de quiebre en la serie. Esa victoria no solo redefinió su rol dentro del edificio, sino que lo proyectó hacia espacios de poder impensados en los primeros episodios.

Diseño sin título (6).jpg

En El Encargado: temporada 4, el personaje llega a los círculos más altos del poder. Ya no se trata únicamente de controlar un consorcio o manipular a los vecinos. El alcance de sus decisiones es mayor, y las consecuencias también. Eliseo se mueve con comodidad en ámbitos donde las reglas son más ambiguas y los enemigos más peligrosos.

Guillermo Francella volvió a construir un personaje complejo, capaz de generar rechazo y fascinación al mismo tiempo. Su interpretación sostuvo el equilibrio entre el humor incómodo y la tensión dramática, un sello que se mantuvo firme a lo largo de toda la serie.

Guillermo Francella y Gabriel Goity, una dupla imbatible

Mientras Eliseo parece consolidar su posición, una amenaza se organiza en silencio. La cuarta temporada introduce nuevamente a Zambrano, interpretado por Gabriel Goity, como el eje de una conspiración que busca un único objetivo: destruir a Eliseo.

Francella y Puma Goity

Zambrano no es un adversario nuevo. Su enfrentamiento con el protagonista arrastra cuentas pendientes y viejas heridas. La conspiración avanza dentro del edificio, pero sus ramificaciones prometen ir mucho más allá de esas paredes.

El avance oficial dejó entrever un juego de espionaje interno, traiciones calculadas y alianzas inesperadas. La tensión se construye desde la certeza de que Eliseo ya no controla todas las variables, aunque crea que sí.

¿Dónde ver todas las temporadas de El Encargado?

Disney+ confirmó que las temporadas 1, 2 y 3 de la serie se encuentran disponibles en su totalidad. Esa decisión permitió que nuevos espectadores se sumen a la historia y que los seguidores revisiten los episodios clave antes del estreno de la cuarta temporada.

francella el encargado.jpg

Para quienes se acerquen por primera vez, la plataforma ofrece una experiencia de maratón que potencia el impacto de la cuarta temporada de El Encargado.

¿Cuándo se estrena El Encargado: temporada 4 en Disney+?

Aunque Disney+ no anunció una fecha exacta de estreno, la confirmación de que llegará "muy pronto" activó la cuenta regresiva. La serie se perfila como uno de los lanzamientos más fuertes del año dentro del streaming regional.

Avance de El Encargado: temporada 4 en Disney+

Embed

Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Guillermo Francella Disney Plus Serie
Notas relacionadas
Marvel presenta un nuevo tráiler de "Wonder Man", su nueva serie en Disney+
Disney+ presentó el tráiler oficial de la serie dramática "Belleza Perfecta": cuándo se estrena
Rating del lunes: cuánto midió el primer capítulo de El Encargado en El Trece

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar