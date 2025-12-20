La nueva serie "De Polo a Polo" con Will Smith se estrena en Disney+ y tiene 7 episodios

Embed

De Polo a Polo con Will Smith es un viaje global épico definido por la resistencia, el asombro y la esperanza.

“Este viaje fue algo completamente distinto a todo lo que hice —hubo momentos en los que pensé que no iba a volver a casa. No solo es una exploración de los límites del planeta, sino de las personas extraordinarias que viven allí”, dijo Smith. “Desde los hielos más fríos hasta las junglas más profundas, la belleza del mundo me inspiró paso a paso con asombro y esperanza.”

“Con De Polo a Polo con Will Smith invitamos al público a ver nuestro planeta a través de los ojos de Will —con toda la maravilla, el humor y la humanidad que aporta a cada experiencia”, dijo Tom McDonald, EVP de Contenido de National Geographic. “Es una aventura emocionante que resume lo mejor de National Geographic: cinematografía impactante, historias poderosas y una comprensión más profunda de cómo funciona nuestro mundo y por qué importa.”

Lista de episodios

“El Polo Sur”: Will viaja al Polo Sur, donde las temperaturas pueden caer por debajo de –73,3 °C. Esquía y recorre enormes campos de hielo y, enfrentado a un acantilado gigante en medio de vientos helados, lucha por llegar a la cima. Con la ayuda del atleta polar Richard Parks, logra completarlo. En una de las estaciones científicas más aisladas del planeta, científicos extraen bloques de hielo a gran profundidad y realizan sacrificios extraordinarios para continuar su investigación.

De Polo a Polo con Will Smith es una producción de Westbrook Studios, Nutopia y Protozoa para National Geographic. Will Smith es el protagonista y productor ejecutivo. Por Westbrook: Terence Carter y Miguel Melendez son productores ejecutivos. Por Nutopia: Jane Root, Peter Lovering (PE) y Tom Williams (co-PE). Por Protozoa: Darren Aronofsky y Ari Handel (PE). Por National Geographic: Sean D. Johnson, Bengt Anderson (PE) y Tom McDonald (EVP de Contenido).