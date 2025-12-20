En vivo Radio La Red
La nueva serie "De Polo a Polo" con Will Smith se estrena en Disney+ y tiene 7 episodios

De Polo Sur a Polo Norte, Will Smith se embarca en siete expediciones extraordinarias para descubrir los secretos de los ambientes más extremos de la Tierra, llevando su resistencia física y mental al límite.

La nueva serie De Polo a Polo con Will Smith se estrena en Disney+ con 7 episodios. (Foto: Gentileza Disney)

La nueva serie "De Polo a Polo" con Will Smith se estrena en Disney+ con 7 episodios. (Foto: Gentileza Disney)

En enero, Will Smith lleva al público a un viaje definitivo de descubrimiento en la nueva serie original de National Geographic De Polo a Polo con Will Smith. La docuserie de siete partes llega el 14 de enero exclusivamente en Disney+ con todos los episodios disponibles el día del estreno.

Tras cinco años en producción, la serie sigue a Will Smith a través de los siete continentes: desde los campos de hielo de la Antártida hasta las selvas del Amazonas, las montañas del Himalaya, los desiertos africanos, las islas del Pacífico y los icebergs del Ártico.

Inspirado por un mentor para explorar las grandes preguntas de la vida, Will se somete a desafíos increíbles durante 100 días: esquiar hasta el Polo Sur, capturar una anaconda gigante, extraer veneno de una tarántula, escalar montañas y bucear bajo el hielo del Polo Norte. Viajará de polo a polo acompañado por científicos, exploradores y expertos locales.

Contada con calidad cinematográfica, el acceso y la autenticidad que solo National Geographic puede ofrecer, esta aventura única combina ciencia de vanguardia, relato ambiental y exploración audaz. Guiado por expertos, Will participa en descubrimientos científicos inéditos y teje conexiones humanas profundas —desde la comunidad Waorani en el Amazonas hasta los San en el Kalahari, cuyos conocimientos ancestrales ofrecen lecciones poderosas sobre el futuro del planeta.

De Polo a Polo con Will Smith es un viaje global épico definido por la resistencia, el asombro y la esperanza.

Este viaje fue algo completamente distinto a todo lo que hice —hubo momentos en los que pensé que no iba a volver a casa. No solo es una exploración de los límites del planeta, sino de las personas extraordinarias que viven allí”, dijo Smith. “Desde los hielos más fríos hasta las junglas más profundas, la belleza del mundo me inspiró paso a paso con asombro y esperanza.

Con De Polo a Polo con Will Smith invitamos al público a ver nuestro planeta a través de los ojos de Will —con toda la maravilla, el humor y la humanidad que aporta a cada experiencia”, dijo Tom McDonald, EVP de Contenido de National Geographic. “Es una aventura emocionante que resume lo mejor de National Geographic: cinematografía impactante, historias poderosas y una comprensión más profunda de cómo funciona nuestro mundo y por qué importa.”

Lista de episodios

  • “El Polo Sur”: Will viaja al Polo Sur, donde las temperaturas pueden caer por debajo de –73,3 °C. Esquía y recorre enormes campos de hielo y, enfrentado a un acantilado gigante en medio de vientos helados, lucha por llegar a la cima. Con la ayuda del atleta polar Richard Parks, logra completarlo. En una de las estaciones científicas más aisladas del planeta, científicos extraen bloques de hielo a gran profundidad y realizan sacrificios extraordinarios para continuar su investigación.
  • “El Amazonas: Criaturas Letales”: Toda la vida Will le tuvo miedo a las arañas, sin embargo, logra adentrarse en el Amazonas ecuatoriano para encontrar criaturas mortales. Junto al profesor Bryan Fry y la montañista Carla Perez, descienden 60 metros hasta una red de cuevas conocida como el “vientre de la Tierra”, donde descubren una tarántula gigante. Con técnicas innovadoras, extraen su veneno, potencialmente clave para salvar millones de vidas.
  • “El Amazonas: Aguas Oscuras”: Junto a Bryan, Carla y el anciano Waorani Penti Baihua, Will busca la serpiente más grande del mundo: la anaconda verde gigante. Le quitan cuidadosamente una sola escama a un ejemplar de cinco metros. El miedo de Will se transforma en alivio y luego en alegría: esa escama revela la salud de todo el ecosistema.
  • “El Himalaya”: Will viaja a Bután, en una búsqueda profundamente personal sobre el secreto de la felicidad. Guiado por el profesor Dacher Keltner y la escritora local Tshering Denkar, alcanza uno de los pueblos más felices y elevados del Himalaya, a 4.000 metros. Allí enfrenta algunos de los momentos más desafiantes de su vida.
  • “Las Islas Pacificas”: Junto a la lingüista Dra. Mary Walworth y el ecólogo marino John Aini, Will visita una remota isla del Pacífico amenazada por el aumento del nivel del mar. Lo que comienza como una exploración científica termina convirtiéndose en una revelación sobre su propia historia, mientras documentan una lengua hablada solo por cinco personas.
  • “El Desierto de Kalahari”: Will viaja al Kalahari para convivir con los San, uno de los grupos de cazadores-recolectores más antiguos del mundo. Para entender su supervivencia, debe unirse a una cacería en uno de los lugares más hostiles del planeta. Guiado por Kane Motswana, rápidamente descubre que no está preparado para ese desafío.
  • “El Polo Norte”: La última etapa de su viaje de 100 días es la más peligrosa: una expedición para bucear bajo el hielo del Polo Norte y ayudar a la ecóloga polar Allison Fong a obtener muestras científicas inéditas. Pero una tormenta de nieve y una falla mecánica ponen la misión en riesgo, y Will aprende lo que significa ser un héroe en la vida real.

De Polo a Polo con Will Smith es una producción de Westbrook Studios, Nutopia y Protozoa para National Geographic. Will Smith es el protagonista y productor ejecutivo. Por Westbrook: Terence Carter y Miguel Melendez son productores ejecutivos. Por Nutopia: Jane Root, Peter Lovering (PE) y Tom Williams (co-PE). Por Protozoa: Darren Aronofsky y Ari Handel (PE). Por National Geographic: Sean D. Johnson, Bengt Anderson (PE) y Tom McDonald (EVP de Contenido).

Por Redacción A24
