Habló la mujer a la que el esposo la encontró teniendo sexo con un vagabundo 

Todo quedó grabado en un video. Las imágenes muestran a Eduardo Alves, de 31 años, golpeando el capot del vehículo y luego las ventanas, hasta que finalmente da la vuelta al auto, abre la puerta y aparece su mujer Sandra Mara Fernandes.

El vagabundo que fue violentamente atacado en Brasilia por un personal trainer cuando tenía sexo con la esposa de este aseguró que fue la mujer la que se acercó a él y le preguntó: “¿Jugamos?”.

Embed

En el testimonio que brindó en la comisaría, el indigente dijo que alrededor de las 21:30 del martes un auto se detuvo cerca de la escuela parroquial de la localidad de Planaltina, en la capital brasileña. En el interior del vehículo estaba la mujer del entrenador personal, quien -según el agredido- lo llamó y le pidió que se acercara.

Ante la enorme repercusión del caso, la investigación quedó sellada bajo un estricto hermetismo de las autoridades, que desde entonces avanzan con extrema confidencialidad. Sin embargo, tras ser dada de alta esta semana, Sandra se reencontró con su esposo y desde entonces intenta rearmar su vida. Para lograrlo comenzó por difundir en sus redes su versión de lo vivido: "Pasé días muy difíciles".

Sandra explicó que sufrió un brote psicótico y aseguró haber sido utilizada "como objeto de placer". "Sufrí delirios y alucinaciones que confundían mi mente y me ponían en un contexto asqueroso y sórdido", dijo en su poste en su cuenta de Instagram.

También apuntó hacia los medios y los usuarios de las redes que la castigaron con todo tipo de acusaciones. Manifestó que ella no optó por pasar por esa situación y cuestionó el maltrato sufrido en los medios y las redes: "Yo fui víctima de burlas y humillación en la televisión nacional. Fui etiquetada como una cualquiera, una mujer promiscua, una mujer con fetiches, una traidora".

"Fui atacada por otras mujeres que entendieron que yo merecía lo peor. ¡Siempre supe que vivimos en una sociedad desigual, pero no elegí tener un brote, no elegí ser avergonzada, no elegí tener mi vida expuesta y destruida".

Habló el vagabundo que tuvo sexo con la esposa del personal trainer y redobló la apuesta

El entrenador personal Eduardo Alves, de 31 años, que fue filmado mientras golpeaba a un indigente que había tenido sexo con su esposa en Brasilia dijo en un video que está preocupado por la salud de la mujer y pidió a la gente que deje de compartir “contenidos ofensivos contra el honor de su esposa”.

“Veo que los hechos se han transmitido de manera errónea, y en este momento la preocupación debe ser su salud, incluso porque está hospitalizada”, dijo el entrenador personal en un video.

Play VideoEduardo Alves aseguró que su esposa sufrió un brote psicótico y que fue abusada. (Foto: Twitter/@RainhaIncel).

“Sandra siempre ha sido una mujer honesta, trabajadora, tenemos actividades profesionales y niños pequeños. Lo que pasó el miércoles pasado fue algo terrible que nunca habíamos vivido”, sostuvo. También dijo que “está recibiendo apoyo clínico y psiquiátrico, según el protocolo de atención a este tipo de violencia”.

En el video, Alves afirma que su pareja, Sandra Mara Fernandes, de 33 años, estaba sufriendo un brote psicótico y que fue víctima de violencia sexual por parte del indigente, a pesar de que la mujer dijo, en unos audios de WhatsApp y ante la policía, que el sexo fue consentido.