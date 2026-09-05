Lenny Rush (Dobby), Bonnie Hill (Ginny Weasley) y Billy Barratt (Tom Riddle) se unen al elenco de Harry Potter para la segunda temporada de la nueva serie original de HBO, actualmente en producción.
HBO se prepara para estrenar la esperada serie de Harry Potter y confirma quiénes serán los nuevos actores que se sumarán al elenco para la segunda temporada.
Harry Potter: HBO anunció a los actores que interpretarán a Dobby, Ginny Weasley y Tom Riddle. (Fotos: Gentileza HBO)
Lenny Rush (Dobby), Bonnie Hill (Ginny Weasley) y Billy Barratt (Tom Riddle) se unen al elenco de Harry Potter para la segunda temporada de la nueva serie original de HBO, actualmente en producción.
No hay nada especial en Harry Potter, o al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. En su cumpleaños número 11, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre las puertas a un mundo oculto lleno de diversión, amistad y magia. Pero, junto con esta nueva aventura, también llegan grandes peligros, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un poderoso enemigo de su pasado.
La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El elenco también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid y Kit Harington como Gilderoy Lockhart, también anunciado para la segunda temporada, entre otros nombres.
Basada en la aclamada serie de libros de J.K. Rowling, la producción cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva también está a cargo de J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, así como de David Heyman, de Heyday Films.