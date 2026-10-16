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Causa por la mansión de Pilar: piden que la Corte Suprema intervenga en la disputa por el juzgado que debe investigarla

El fiscal Mario Villar presentó un recurso de queja para que el máximo tribunal defina qué juzgado debe investigar la propiedad valuada en 25 millones de dólares. Advirtió sobre una posible concentración de expedientes y cuestionó la intervención del juez federal de Campana.

La Corte Suprema podría definir quién investigará la causa por la mansión de Pilar. (Foto: archivo).

La Corte Suprema podría definir quién investigará la causa por la mansión de Pilar. (Foto: archivo).

La disputa por quién debe investigar la causa de la mansión de Pilar” puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal para que analice quién debe quedarse con el expediente. La presentación también solicita que deje sin efecto la decisión que hizo que el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quedara a cargo de la pesquisa.

Leé también Ariel Lijo quedó al frente de una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra "Chiqui" Tapia
Ariel Lijo quedó al frente de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Chiqui Tapia. (Foto: A24)

Este pedido es la última vía que le queda al Ministerio Público en esta disputa. El 6 de octubre, la Sala I de la Casación, integrada por Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, declaró inadmisible el recurso extraordinario de Villar. Por eso ahora el asunto pretende escalar hasta la Corte, mediante un escrito que habla de presuntas “suspicacias en la opinión pública”.

Tapia y Toviggino aparecen vinculados a la causa por una investigaci&oacute;n sobre presunto lavado de dinero y fraude en la AFA, mientras se busca determinar qui&eacute;n es el verdadero due&ntilde;o de la propiedad. (Foto: archivo).

Tapia y Toviggino aparecen vinculados a la causa por una investigación sobre presunto lavado de dinero y fraude en la AFA, mientras se busca determinar quién es el verdadero dueño de la propiedad. (Foto: archivo).

El centro del planteo es que la Casación mandó la causa a Campana con el argumento de que el lavado de dinero es un delito federal, pero sin analizar dónde habrían ocurrido los hechos que se investigan. La hipótesis plantea que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, no en Campana. “Conformarse con la afirmación de que el delito de lavado de dinero es de competencia de la justicia federal, como si esta frase tuviera algún contenido mágico que implicara que no debe observarse la competencia territorial, es insostenible”, escribió el fiscal. Y agregó: “La Cámara de Casación está dejando de lado la ley procesal, citada por ambas partes, respecto de la competencia territorial, y no le importó”.

A su vez, Villar dio cuenta de un grupo de expedientes. “Las causas en trámite contra los dirigentes de la AFA y personas allegadas no se limitan a las presentes actuaciones, sino que comprenden un entramado de causas, que en su mayoría están bajo pedidos de inhibitoria por el juez federal de Campaña”, sostuvo. Enumeró la investigación por la “mansión de Pilar” y el expediente proveniente de los tribunales de Santiago del Estero por presunta defraudación en la AFA.

Por ese motivo, el fiscal aludió a un posible “forum shopping”, en referencia a la “acumulación de causas” en un juez que considera no debería estar a cargo de los expedientes.

La investigación de la causa

Esta causa trata sobre quién es el dueño de la quinta de Pilar, que perteneció a Carlos Tevez. Su relevancia es tal porque el juez que investigue este caso arrastrará todas las causas de supuesto lavado de dinero y fraude ligadas con la AFA, que involucrarían a Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero, Pablo Toviggino. La entidad siempre negó las acusaciones en su contra.

La denuncia original es del 1 de diciembre de 2025 y fue realizada por Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, integrantes de la Coalición Cívica.

Los denunciantes apuntaban por lavado de dinero a quienes aparecen como dueños de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas, donde había canchas de fútbol, un haras, caballos árabes, un helipuerto, gimnasio, casas, quincho y parrilla y un galpón con 54 automóviles de alta gama, incluidos algunos clásicos de colección y otros deportivos último modelo. Sospechan que son testaferros de alguien más.

La quinta, que la Justicia estimó que tiene un valor de 25 millones de dólares, con los autos dentro, pertenece en los papeles a Real Central SRL, una sociedad a cargo de Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre, Ana Conte, jubilada. Cuando se allanó la quinta, en su interior fueron hallados objetos con el nombre de Pablo Toviggino, como un bolso y una placa.

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