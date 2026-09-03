"Es adicto": se conoció el problema de Alejandro Stoessel que complicaba la vida de Tini

Hay una arista del escándalo que enfrenta a Tini Stoessel con su propio padre que hasta ahora no se había mencionado, y es la supuesta adicción que padecería Alejandro Stoessel y que a su vez afectaría a su hija.
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Trascendió un dato desconocido de Alejandro Stoessel, en medio del escándalo por el manejo de la carrera de su hija, Tini Stoessel.
Hay una arista del escándalo que enfrenta a Tini Stoessel con su propio padre que hasta ahora no se había mencionado, y es la supuesta adicción que padecería Alejandro Stoessel y que a su vez afectaría a su hija.
"No es la primera vez que Tini se empieza a hacer preguntas, que empieza a plantarse ante sus padres. Lo que pasa es que la presencia y la forma de ser de Alejandro para Tini era muy fuerte. En cierto punto un poco de temer para hablar sobre determinadas cosas", arrancó Paula Galloni en Nuevo Día.
Luego, la periodista explicó: "La gente que ha trabajado con Alejandro tiene confianza en que no le va a robar a la hija. Pero sí es una persona workaholic, adicta al trabajo".
"Cuando tuvo su crisis de salud, que después Tini hace esa canción, a los tres días que le dan el alta, ya se fue a trabajar y a grabar, y no paró nunca", graficó.
En ese punto, Galloni se explayó: "Pero se dio cuenta que él no era inmortal. Entonces, se encargó de que todo lo que él protegía esté bien resguardado y amparado".
"Alejandro no considera que el patrimonio es sólo de Tini, sino que es de los cuatro", aclaró sobre Francisco y Mariana Muzlera, hermano y madre de la cantante respectivamente.
"Piensa que él creó a Tini y que a él no le corresponde algo como manager. Según su entender, todos hicieron sacrificios. Que las ganancias son para los cuatro", cerró Paula.
"Estoy más firme que nunca": en medio del conflicto familiar con su padre Alejandro Stoessel y el pedido de auditoría patrimonial, Tini Stoessel se presentó el miércoles en el Arena de Guadalajara, con capacidad para 20 mil espectadores, en su primera aparición pública tras estallar el escándalo, dentro de la gira Futtura World Tour 2026.
Sus seguidores notaron que del repertorio quedaron afuera "Pa" y "Ángel", dedicadas a su padre, y también "La original", el tema junto a Emilia Mernes, mientras que en ningún momento del show mencionó a Alejandro pero sí buscó con la mirada entre el público a su novio, Rodrigo De Paul, a quien le dedicó un gesto especial con una muñeca vestida de novia que le arrojaron los fans. Visiblemente emocionada, cerró con un mensaje contundente: "Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome, quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, con mis amigas de toda la vida, el amor de mi vida y todo mi equipo".