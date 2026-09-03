"Es adicto": se conoció el problema de Alejandro Stoessel que complicaba la vida de Tini

En ese punto, Galloni se explayó: "Pero se dio cuenta que él no era inmortal. Entonces, se encargó de que todo lo que él protegía esté bien resguardado y amparado".

"Alejandro no considera que el patrimonio es sólo de Tini, sino que es de los cuatro", aclaró sobre Francisco y Mariana Muzlera, hermano y madre de la cantante respectivamente.

"Piensa que él creó a Tini y que a él no le corresponde algo como manager. Según su entender, todos hicieron sacrificios. Que las ganancias son para los cuatro", cerró Paula.

¿Qué dijo Tini Stoessel en su show en México, en medio del conflicto con su padre?

"Estoy más firme que nunca": en medio del conflicto familiar con su padre Alejandro Stoessel y el pedido de auditoría patrimonial, Tini Stoessel se presentó el miércoles en el Arena de Guadalajara, con capacidad para 20 mil espectadores, en su primera aparición pública tras estallar el escándalo, dentro de la gira Futtura World Tour 2026.

Sus seguidores notaron que del repertorio quedaron afuera "Pa" y "Ángel", dedicadas a su padre, y también "La original", el tema junto a Emilia Mernes, mientras que en ningún momento del show mencionó a Alejandro pero sí buscó con la mirada entre el público a su novio, Rodrigo De Paul, a quien le dedicó un gesto especial con una muñeca vestida de novia que le arrojaron los fans. Visiblemente emocionada, cerró con un mensaje contundente: "Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome, quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, con mis amigas de toda la vida, el amor de mi vida y todo mi equipo".