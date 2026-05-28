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La angustia de Moria Casán por la desaparición de Agostina Vega ante el relato del remisero que llevó a la joven

Moria expresó su conmoción por el caso de Agostina Vega, la adolescente que fue vista por última vez el sábado por la noche cuando ingresó a una vivienda de Córdoba.

28 may 2026, 12:18
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La angustia de Moria Casán por la desaparición de Agostina Vega: Es desesperante.
La angustia de Moria Casán por la desaparición de Agostina Vega: Es desesperante.

La angustia de Moria Casán por la desaparición de Agostina Vega: "Es desesperante".

La desaparición de Agostina Vega mantiene en vilo al país y generó una fuerte preocupación en Moria Casán, que se mostró angustiada al hablar del tema en su programa, La mañana con Moria.

“¿Cómo puede ser que no se sepa dónde está? Estos chicos que estaban y de repente desaparecen, como Loan. Es una cosa desesperante”, expresó la conductora al aire.

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La adolescente de 14 años está desaparecida desde el fin de semana y todas las alarmas apuntan a un único sospechoso: Claudio Barrelier.

En el programa también habló Ariel, el remisero que llevó a la menor hasta la casa del hombre. “Me siento incómodo y me siento mal”, manifestó al comienzo de la entrevista.

“En el momento no me di cuenta de la situación. Cuando ella se bajó del auto no la vi como que estaba en duda o en algo raro, sino confiada y alegre. Hablaba conmigo y se reía. Tampoco la vi con el celular. Casi todos los jóvenes que llevamos se la pasan con el teléfono, pero este no fue el caso. Ella iba hablando conmigo”, relató.

Luego, Ariel contó cómo fue el momento en el que Agostina llegó al lugar y se encontró con Claudio. “Esta persona me pagó y después los dos se fueron caminando juntos como si se conocieran”, detalló.

Además, explicó que tomó dimensión de la gravedad del caso mientras veía el partido entre Belgrano de Córdoba y River. “Salió la imagen de la nena y ahí me doy cuenta de quién era. Me contacté con la madre, que no lo podía creer, y le escribí. No entendía qué estaba pasando”, recordó.

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¿Qué dijo el abogado de la familia de Agostina Vega?

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó este jueves un dato clave que llevó algo de alivio a la familia en medio de la desesperación. Después de reunirse con la fiscalía, el abogado Carlos Nayi aseguró públicamente que, según las pruebas reunidas hasta ahora, la adolescente estaría con vida.

“De acuerdo a la prueba, Agostina no está fuera del país. Está en el país, estaría en Córdoba y, con cauto optimismo, estaría con vida”, afirmó el abogado.

Agostina Vega

     

 

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