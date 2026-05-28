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Eduardo Coudet rompió el silencio: la verdad detrás de lo que pasa con Juanfer Quintero en River

Tras el hermetismo de la final del Torneo Apertura, el entrenador de River volvió a hablar con la prensa luego del triunfo por Copa Sudamericana ante Blooming. ¿Qué dijo?

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Eduardo Coudet rompió el silencio: la verdad detrás de lo que pasa con Juanfer Quintero en River

El clima de tensión que rodeaba al búnker de Núñez comenzó a disiparse con fútbol y declaraciones contundentes. Eduardo Coudet volvió a los micrófonos este miércoles, tras la victoria por 3-0 de su River sobre Blooming por la Copa Sudamericana, para romper un silencio que había aturdido en el post de la dolorosa final de Torneo Apertura frente a Belgrano. El director técnico, que no había podido expresarse el fin de semana debido a su expulsión en Córdoba, superó una verdadera prueba de fuego en el Estadio Monumental y aseguró el boleto a los octavos de final como líderes de su zona.

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A la hora del balance del campeonato local, el entrenador no ocultó el impacto emocional del desenlace: "Después del partido, tristeza. Hubiese sido espectacular para cerrar el torneo coronar. Hicimos un gran esfuerzo. No es excusa: con dificultades, pero llegamos a una final y estuvimos muy cerca. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, nos tocó perder", rememoró con madurez.

Qué pasa entre Eduardo Coudet y Juanfer Quintero en River

Lejos de esquivar la polémica, el entrenador se mostró visiblemente molesto por las versiones periodísticas que indicaban un conflicto interno con el futbolista de la Selección Colombia, argumentando que su desafección del último partido internacional estaba pautada de antemano.

"No lo entiendo, que Juanfer no estuviese en este partido lo sabíamos desde el jueves. Al otro día de Bragantino ya lo hablamos y el lunes estuvimos charlando porque tengo una gran relación con él, debe ser con el jugador que más hablé desde que he llegado", blanqueó el DT.

Para dar por finalizados los rumores de un cortocircuito, el Chacho dio detalles de la intimidad de su espacio de trabajo: "Una hora y media estuvimos charlando en mi oficina, sabíamos que al otro día se iba y me desayuné con que estábamos peleados, que había un destrato. Yo no miento, soy muy claro y directo con mis jugadores y soy frontal", esgrimió de forma tajante. Además, confirmó que el volante sigue en los planes del club: "Es un jugador que es tenido en cuenta, para nada me dijo que se iba a ir ni mucho menos, las conjeturas que se hicieron no sé de dónde salieron. He hablado con el entrenador de la Selección Colombia también", precisó.

Qué quejas tuvo Coudet sobre el penal de Belgrano en la final

El director técnico también aprovechó la oportunidad para responder a los cuestionamientos tácticos recibidos el pasado domingo y apuntó directamente contra la jugada que derivó en el empate del conjunto cordobés por la mano de Lautaro Rivero.

“Cuando perdés somos todos entrenadores, todos genios. Que tendría que haber entrado uno o el otro. Los cambios del domingo no fueron defensivos. Hasta el 2-1 no nos patearon al arco", se defendió. Respecto al fallo arbitral, el Chacho se mostró lapidario: "Sigo sosteniendo que para mí no es penal. Es impossible de manera natural. Si sacás las manos para atrás y las querés correr se te baja el hombro, ¿no? Ese es el análisis, que bajó el hombro. Parate con un amigo, intentalo 100 veces y si no bajás el hombro te doy un premio”, descargó con ironía.

Qué refuerzos prometió Coudet y qué dijo sobre Nicolás Otamendi

Con la clasificación en el bolsillo en el plano internacional y la mira puesta en el segundo semestre del año, el estratega de la Banda se mostró sumamente entusiasmado con la posibilidad de confeccionar la plantilla bajo sus propios criterios futbolísticos por primera vez.

"Es la primera vez desde que estoy que voy a poder tener participación y elegir jugadores de características que creo necesito para jugar a lo que quiero jugar. Seguramente que movimiento va a haber, creo que vamos a tener participación activa en el mercado y vamos a poder armar algo muy lindo", prometió el entrenador.

Al ser consultado sobre el fuerte rumor que vincula al defensor campeón del mundo con la institución de Núñez, el director técnico no ocultó su ilusión de sumarlo como estandarte del equipo de cara al Torneo Clausura: "Ojalá que venga. Obviamente que es un jugador importantísimo, que está muy muy vigente y es un líder natural. Ojalá lo podamos tener, sería muy importante", concluyó esperanzado.

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