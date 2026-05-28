Eduardo Coudet rompió el silencio: la verdad detrás de lo que pasa con Juanfer Quintero en River

"No lo entiendo, que Juanfer no estuviese en este partido lo sabíamos desde el jueves. Al otro día de Bragantino ya lo hablamos y el lunes estuvimos charlando porque tengo una gran relación con él, debe ser con el jugador que más hablé desde que he llegado", blanqueó el DT.

Para dar por finalizados los rumores de un cortocircuito, el Chacho dio detalles de la intimidad de su espacio de trabajo: "Una hora y media estuvimos charlando en mi oficina, sabíamos que al otro día se iba y me desayuné con que estábamos peleados, que había un destrato. Yo no miento, soy muy claro y directo con mis jugadores y soy frontal", esgrimió de forma tajante. Además, confirmó que el volante sigue en los planes del club: "Es un jugador que es tenido en cuenta, para nada me dijo que se iba a ir ni mucho menos, las conjeturas que se hicieron no sé de dónde salieron. He hablado con el entrenador de la Selección Colombia también", precisó.

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El director técnico también aprovechó la oportunidad para responder a los cuestionamientos tácticos recibidos el pasado domingo y apuntó directamente contra la jugada que derivó en el empate del conjunto cordobés por la mano de Lautaro Rivero.

“Cuando perdés somos todos entrenadores, todos genios. Que tendría que haber entrado uno o el otro. Los cambios del domingo no fueron defensivos. Hasta el 2-1 no nos patearon al arco", se defendió. Respecto al fallo arbitral, el Chacho se mostró lapidario: "Sigo sosteniendo que para mí no es penal. Es impossible de manera natural. Si sacás las manos para atrás y las querés correr se te baja el hombro, ¿no? Ese es el análisis, que bajó el hombro. Parate con un amigo, intentalo 100 veces y si no bajás el hombro te doy un premio”, descargó con ironía.

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Con la clasificación en el bolsillo en el plano internacional y la mira puesta en el segundo semestre del año, el estratega de la Banda se mostró sumamente entusiasmado con la posibilidad de confeccionar la plantilla bajo sus propios criterios futbolísticos por primera vez.

"Es la primera vez desde que estoy que voy a poder tener participación y elegir jugadores de características que creo necesito para jugar a lo que quiero jugar. Seguramente que movimiento va a haber, creo que vamos a tener participación activa en el mercado y vamos a poder armar algo muy lindo", prometió el entrenador.

Al ser consultado sobre el fuerte rumor que vincula al defensor campeón del mundo con la institución de Núñez, el director técnico no ocultó su ilusión de sumarlo como estandarte del equipo de cara al Torneo Clausura: "Ojalá que venga. Obviamente que es un jugador importantísimo, que está muy muy vigente y es un líder natural. Ojalá lo podamos tener, sería muy importante", concluyó esperanzado.