El insólito contratiempo que puede dejar a un jugador clave fuera del Mundial 2026

Dos momentos "inolvidables" para Saud Abdulhamid

El jugador tiene 26 años, acaba de ganar la copa de Francia con su club, el Lens y viajó a Ámsterdam para casarse. Pero la Policía cree que fue otro de los futbolistas - y deportistas - victimas de delincuentes internacionales "especializados". Toman como blanco a los deportistas de élite, los siguen y cuando saben que están fuera de sus casas - por competencias - aprovechan para robar sin contratiempos. Eso le pasó al defensor saudí, justo con su pasaporte.

casamiento de abdulhamid Un "sí, quiero" muy costoso. Mientras se casaba, a un jugador le robaron el pasaporte que necesita para viajar al mundial. (Foto: Instagram)

La selección de Arabia Saudita vive horas de preocupación en plena preparación para el Mundial 2026 tras este desgraciado robo del pasaporte en Ámsterdam. El episodio retrasó su incorporación al campamento de entrenamiento del equipo nacional en Estados Unidos y generó incertidumbre sobre su presencia en el torneo. Sin ese documento, nadie pasa migraciones en los Estados Unidos.

nota arabia saudi por pasaporte Comunicado de la federación saudí sobre el robo y el esfuerzo para hacerle a tiempo un nuevo pasaporte. (Foto: Cuenta de X de Fed. Saudí de Fútbol)

Aclaración de la federación Saudí

La Federación Saudita de Fútbol confirmó oficialmente que el lateral derecho no pudo viajar a tiempo hacia Riad y posteriormente hacia Nueva York, donde el plantel comenzó la etapa final de preparación para la Copa del Mundo. En un documento oficial, publicado por las redes dice:

"El jugador no pudo viajar hoy a Riad como estaba previsto después de que su vehículo particular fuera robado en Ámsterdam, donde se encontraba junto a su familia por su ceremonia de casamiento. El incidente provocó la pérdida de pertenencias personales, incluido su pasaporte".

Y agrega: "La Federación Saudita de Fútbol está coordinando con el Ministerio de Deportes para seguir la investigación y también trabaja junto a la Embajada del Reino de Arabia Saudita en los Países Bajos para emitir la documentación necesaria que permita al jugador sumarse al plantel y manifestó que espera su llegada segura al campamento de la selección nacional"

Pero como sólo faltan 13 días, no pueden asegurar que esté listo para el debut. El pasaporte saudí es uno de los más cotizados en el mundo para ser robado. Por su gran influencia en el mundo árabe, con Europa, su alianza con los Estados Unidos, una relación camino a tener lazos diplomáticos con Israel ( pese a la guerra) y, además, tiene las mejores normas de seguridad (como los chips de última generación). Por todo eso, "vale mucho" en el mercado ilegal.

saud abdulhamid Campeón con Lens en Francia y fundamental en su selección. A Saud Abdulhamid le robaron su pasaporte mientras se casaba. ( Foto: A24.com)

Quién es Saud Abdulhamid

Saud Abdulhamid tiene 26 años y es uno de los futbolistas más reconocidos del actual seleccionado saudita. Se desempeña como lateral derecho y actualmente juega en el fútbol europeo: juega en Lens de Francia, en donde salió campeón. Además, fue el primer saudí en meter un gol en la historia de la Ligue 1, la máxima categoría francesa.

En Arabia Saudita es considerado una pieza clave por su velocidad, capacidad ofensiva y experiencia internacional. Fue incluido por el entrenador Georgios Donis en la lista preliminar de 30 jugadores para el Mundial 2026 y estará entre los 26 definitivos, esperando el nuevo pasaporte.

Abdulhamid se convirtió en uno de los futbolistas sauditas con mayor presencia en Europa en los últimos años, algo poco habitual históricamente para jugadores de ese país. Su crecimiento deportivo lo transformó en uno de los referentes de una generación que busca volver a sorprender en una Copa del Mundo.

Qatar 2022 Momento de oro para Saud. Disputando una pelota con Leo Messi. En Qatar 2022, cuando Arabia Saudí se impuso 2 a 1 a futuro campeón del mundo. (foto: Archivo)

¿Podrá jugar el Mundial 2026?

La preocupación inicial duró poco. Distintos medios internacionales confirmaron que Abdulhamid logró resolver el problema documental y podrá incorporarse al campamento saudita en Estados Unidos.

El defensor viajará directamente a Nueva York para unirse al plantel que realiza amistosos preparatorios frente a Ecuador, Puerto Rico y Senegal antes del debut mundialista.

Arabia Saudita integra el Grupo H del Mundial junto a Uruguay, España y Cabo Verde. El debut será el 15 de junio en Miami frente al seleccionado uruguayo.

El propio Abdulhamid llevó tranquilidad en redes sociales luego de recibir ayuda de las autoridades sauditas para obtener un nuevo pasaporte. “Vamos al Mundial”, escribió el futbolista optimista por resolver el problema.

El recuerdo imborrable para Argentina: el 2-1 en Qatar 2022

Para los argentinos, el nombre de Saud Abdulhamid quedó inevitablemente ligado a uno de los partidos más impactantes de la historia reciente de los Mundiales: la victoria 2-1 de Arabia Saudita sobre Argentina en Qatar 2022.

Aquel 22 de noviembre, el equipo saudita sorprendió al mundo al derrotar al seleccionado de Lionel Scaloni en el debut de ambos en el torneo. Abdulhamid fue titular y una de las figuras defensivas del encuentro, especialmente por su trabajo sobre la banda derecha y la intensidad física que mostró Arabia Saudita durante todo el partido.

Una de las imágenes icónicas de ese partido, es la foto que lo muestra disputando ardorosamente la pelota con Leo Messi. Argentina ganó el mundial - como sabemos de sobra, pero sin embargo, para Abdulhamid y para Arabia Saudita, ese triunfo sigue siendo el momento más importante de la historia futbolística moderna del país.

Ahora, casi cuatro años después, el lateral saudita espera volver a disputar una Copa del Mundo, esta vez con una historia insólita previa: un robo en plena boda que pone en duda su presencia en el torneo más importante del planeta.