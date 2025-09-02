En vivo Radio La Red
Horóscopo
ASTROLOGÍA

Horóscopo: Estos signos deberán cuidarse bajo la cuadratura Mercurio–Urano

La tensión entre Mercurio y Urano sacude planes y conversaciones en el horóscopo. Mirá qué signos tienen que estar más atentos para no perder el equilibrio.

Mercurio y Urano en cuadratura: cuando la palabra es chispa y el silencio

Mercurio y Urano en cuadratura: cuando la palabra es chispa y el silencio, un refugio. Foto: Internet, horóscopo.

Cuando Mercurio se cruza en cuadratura con Urano, las certezas se tambalean. Lo que parecía bajo control puede desordenarse en cuestión de segundos, como si alguien desenchufara tu GPS y te dejara sin mapa. Es un tránsito eléctrico, lleno de imprevistos, que obliga a improvisar.

La cuadratura es como una chispa que prende fuego al papel: te distraés un segundo y ya nada está donde lo dejaste. Palabras que salen más rápido de lo que pensás, planes que se caen a último momento, decisiones que parecen urgentes.

Horóscopo: ¿Y si lo inesperado también es una señal?

Aunque pueda incomodar, la cuadratura entre Mercurio y Urano también abre oportunidades. A veces el universo nos saca de un camino no porque nos odie, sino porque nos quiere empujar hacia otro más auténtico.

Lo difícil es animarse a leer entre líneas: ¿este imprevisto me frena o me libera? ¿Lo que se rompe era tan sólido como yo creía?

Hablar sin filtro, el riesgo y el aprendizaje

Uno de los efectos más visibles de este tránsito es la lengua afilada. Mercurio mueve las palabras, Urano las acelera: juntas, pueden disparar frases que duelen o liberan. El riesgo es decir “de más” en un momento delicado.

La clave está en respirar antes de hablar, y entender que no todo lo que pensamos necesita ser dicho. Pero si lo inesperado nos obliga a sincerarnos, tal vez ahí haya un aprendizaje oculto.

image
No todo lo que se rompe es pérdida: a veces es espacio para lo nuevo. Foto: Horóscopo, internet.

No todo lo que se rompe es pérdida: a veces es espacio para lo nuevo. Foto: Horóscopo, internet.

Los signos más desafiados por este tránsito

Acuario: Como regido por Urano, sentís la energía en carne viva. Puede haber giros inesperados en proyectos grupales o en amistades.

Tauro: Urano está en tu signo, y la cuadratura con Mercurio te sacude las rutinas. Nada de lo que planifiques está escrito en piedra.

Leo: El tránsito te confronta con tu orgullo. Podés recibir mensajes incómodos o verdades que no esperabas.

Escorpio: Las tensiones pueden aparecer en conversaciones familiares o en temas laborales. Cuidado con reaccionar de manera explosiva.

Géminis: Como Mercurio es tu regente, la cuadratura te toca de lleno. Te costará concentrarte y mantener un hilo claro en medio de tantos cambios.

No todo lo que se rompe es pérdida

Lo interesante de este tránsito es que muchas veces lo que “explota” ya venía tenso de antes. La cuadratura solo hace visible lo que estaba al borde. Entonces, lo que se rompe puede ser, en realidad, un alivio.

Urano trae cambios que parecen caóticos, pero que con el tiempo revelan su sentido. Quizás lo que hoy duele, mañana te libere.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa una cuadratura Mercurio–Urano?

Es un tránsito de tensión entre la mente (Mercurio) y la energía disruptiva (Urano), que genera imprevistos y comunicación acelerada.

¿Qué signos sienten más esta energía?

Tauro, Acuario, Leo, Escorpio y Géminis son los más movilizados.

¿Conviene tomar decisiones importantes bajo este tránsito?

Si podés esperar, mejor. La energía es caótica y puede llevar a decisiones apresuradas.

Horóscopo
