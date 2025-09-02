Horóscopo: Estos signos deberán cuidarse bajo la cuadratura Mercurio–Urano

Hablar sin filtro, el riesgo y el aprendizaje

Uno de los efectos más visibles de este tránsito es la lengua afilada. Mercurio mueve las palabras, Urano las acelera: juntas, pueden disparar frases que duelen o liberan. El riesgo es decir “de más” en un momento delicado.

La clave está en respirar antes de hablar, y entender que no todo lo que pensamos necesita ser dicho. Pero si lo inesperado nos obliga a sincerarnos, tal vez ahí haya un aprendizaje oculto.

image No todo lo que se rompe es pérdida: a veces es espacio para lo nuevo. Foto: Horóscopo, internet.

Los signos más desafiados por este tránsito

Acuario: Como regido por Urano, sentís la energía en carne viva. Puede haber giros inesperados en proyectos grupales o en amistades.

Tauro: Urano está en tu signo, y la cuadratura con Mercurio te sacude las rutinas. Nada de lo que planifiques está escrito en piedra.

Leo: El tránsito te confronta con tu orgullo. Podés recibir mensajes incómodos o verdades que no esperabas.

Escorpio: Las tensiones pueden aparecer en conversaciones familiares o en temas laborales. Cuidado con reaccionar de manera explosiva.

Géminis: Como Mercurio es tu regente, la cuadratura te toca de lleno. Te costará concentrarte y mantener un hilo claro en medio de tantos cambios.

No todo lo que se rompe es pérdida

Lo interesante de este tránsito es que muchas veces lo que “explota” ya venía tenso de antes. La cuadratura solo hace visible lo que estaba al borde. Entonces, lo que se rompe puede ser, en realidad, un alivio.

Urano trae cambios que parecen caóticos, pero que con el tiempo revelan su sentido. Quizás lo que hoy duele, mañana te libere.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa una cuadratura Mercurio–Urano?

Es un tránsito de tensión entre la mente (Mercurio) y la energía disruptiva (Urano), que genera imprevistos y comunicación acelerada.

¿Qué signos sienten más esta energía?

Tauro, Acuario, Leo, Escorpio y Géminis son los más movilizados.

¿Conviene tomar decisiones importantes bajo este tránsito?

Si podés esperar, mejor. La energía es caótica y puede llevar a decisiones apresuradas.