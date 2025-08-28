En vivo Radio La Red
astrología
ASTROLOGÍA

Urano sextil Neptuno en la astrología y el significado amoroso para tu signo

Este jueves Urano sextil Neptuno abre un portal de creatividad y visión en la astrología. Descubrí qué significa este tránsito para vos.

Urano sextil Neptuno: la intuición se vuelve motor de futuro. Foto: Astrología

Urano sextil Neptuno: la intuición se vuelve motor de futuro. Foto: Astrología, Internet.

El jueves 28 se da un aspecto poco común: Urano sextil Neptuno. Es como un guiño del universo que mezcla intuición con innovación. El resultado: ideas que parecían un delirio, de golpe parecen posibles.

Urano sextil Neptuno: el futuro se intuye antes de explicarse. Foto: Astrología, Internet.

Urano trae lo disruptivo, Neptuno lo sensible. Juntos son como la chispa que conecta tus sueños con tu futuro.

Astrología: ¿Qué significa este tránsito?

Es un aspecto de colaboración, no de choque. Favorece momentos de inspiración, creatividad, proyectos colectivos y hasta intuiciones que parecen premoniciones.

Preguntate:

  • ¿Qué idea descabellada merece una oportunidad?
  • ¿Qué intuición me viene insistiendo?
  • ¿Y si lo que soñé puede ser real?
image

Los signos que más lo sienten

  • Piscis: Neptuno es tu planeta, y este tránsito te conecta con tu intuición.
  • Acuario: Urano es tu regente: se enciende tu lado más innovador.
  • Géminis: tu mente eléctrica recibe ideas brillantes.
  • Leo: tu creatividad gana terreno y se muestra.
  • Sagitario: los sueños grandes se sienten posibles.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Urano sextil Neptuno?

Que la innovación y la intuición se combinan, abriendo ideas creativas y visiones inspiradoras.

¿Qué signos lo sienten más?

Piscis, Acuario, Géminis, Leo y Sagitario.

¿Cómo aprovecharlo?

Prestá atención a las corazonadas, escribí tus ideas y animate a probar algo distinto.

Cuando lo invisible se vuelve posible

El tránsito de Urano sextil Neptuno 2025 nos recuerda que lo raro, lo intuitivo, lo inesperado también puede marcar el rumbo. Y que soñar distinto, a veces, es la mejor manera de empezar a crear.

