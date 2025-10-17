En vivo Radio La Red
Horóscopo: los 5 signos que no van a dormir solos este fin de semana

Con los tránsitos del finde en el horóscopo (Luna en fuego + Venus on fire), algunos no van a dormir solos... ¿sos uno?

Tránsitos del finde quieren manos que no suelten. Foto: Internet

Tránsitos del finde quieren manos que no suelten. Foto: Internet, Horóscopo.

Este fin de semana, el cielo armó una orquesta íntima: los tránsitos del finde (Luna en fuego + Venus on fire) en el horóscopo marcan que lo emocional y lo sensual van de la mano. Si los astros fueran DJs, tocarían música bien lenta para que baile el corazón... o para que no haya cama que aguante.

El cosmos se mete en tu mapa interior y te obliga a reescribirlo. Foto Astrología.

¿Qué significa en el ida y vuelta de tu vida cotidiana? Que las ganas de compañía, de contacto, de calor corporal, se amplifican. Pero también pueden nacer inseguridades: “¿será suficiente?”, “¿me verá?”, “¿y si se va?”.

La palabra clave del Horóscopo, entre mates y confidencias

Es probable que varios sientan que el descanso se les resiste: pensamientos, recuerdos, deseos arden cuando la noche quiere dormir. Los que duerman acompañados, ojo con el silencio entre sábanas: puede estar cargado. Los que duerman solos, quizás sueñen espejos, ecos de lo que fue, de lo que podría ser.

¿Por qué no es “solo pasión”?

Porque este tránsito activa cosas que reverberan. No se trata solo de deseo físico: puede activarse la necesidad de ser visto, de ser amado, de curar heridas viejas. Bajo los tránsitos del finde las conversaciones que evitaste pueden querer salir solas. También podés descubrir que algo no está bien y te cuesta cerrar los ojos sin pensar.

image

En la rutina: dónde se filtra este tránsito

  • Mensajes nocturnos: puede que te cueste desconectarte, que mandes algo que no pensaste.

  • Salidas románticas: hay magia para que algo “espontáneo” suceda.

  • Familia o vínculos cercanos: incluso esas relaciones pueden verse tocadas por reclamos suaves, caricias pendientes.

  • Tu lado introspectivo: capaz que emergen deseos que pusiste bajo la alfombra.

No todos los encuentros vienen con besos

No se trata de que “todos duerman acompañados”, sino que el tránsito invita a conectar más profundamente. Algunos encuentros serán pasajeros, otros marcarán huellas. Algunos silencios hablarán más que mil palabras.

Los 5 signos que no van a dormir solos con estos tránsitos del finde

  • Cáncer : sensibilidad + deseo = corazón abierto.

  • Libra : buscás armonía, compañía, una pareja para dialogar toda la noche.

  • Piscis : te invita a soñar, a fundirte con alguien, dejar ir la soledad mental.

  • Tauro : el contacto físico y la piel importan más que nunca.

  • Leo : querés que te miren, que te digan que te desean, que no te ignoren.

Si sos de signo opuesto, podés sentir los efectos desde otro ángulo: no dormís solo, pero quizá no duermas tranquilo.

Preguntas frecuentes

¿Los tránsitos del finde afectan solo el plano amoroso?

No: también pueden tocar amistades profundas, conexiones de alma, energías creativas, la soledad interna.

¿Sirve para planear una cita o encuentro especial?

Sí, con cuidado. Este tránsito amplifica expectativas, así que mejor no idealizar: disfrutar el momento, sin tanta exigencia.

¿Cómo sobrellevar si te angustia estar solo bajo este tránsito?

Volvé a vos: música, escritos, meditación, abrazos con vos mismo. Y recordar que el tránsito pasa.

