HOMENAJE

La dolorosa carta de Darío Barassi por el Día de la Madre: "Solo faltas vos"

El conductor Darío Barassi compartió un profundo posteo por el Día de la Madre para recordar a Laura, quien falleció en noviembre de 2023 tras luchar contra una dura enfermedad.

19 oct 2025, 09:50
El domingo 19 de octubre es el Día de la Madre y muchos famosos se volcaron a las redes sociales para homenajearlas. En el caso de Darío Barassi, el conductor compartió un doloroso mensaje horas previas a esa fecha para recordar con mucho amor a su mamá Laura, quien falleció en noviembre de 2023 por un cáncer de páncreas.

"Llevo un par de días pensandote mucho viejita… No soy muy original, día de la madre en camino. Está publicidad siempre me hace pensar en nosotros. Esa mirada, ese destino, esa complicidad…Tus tres deseos, tus tres hijos", comenzó su mensaje el animador recordando a su madre, quien falleció tras una larcha lucha contra una dura enfermedad.

"Nos lo hacías saber siempre. Los hombres de tu vida nos decías. Y ciertamente, lo éramos. Te extraño vieja. Mucho. Te siento vieja. Mucho. Te amo vieja. Mucho. Por acá estamos todos bien madre. Solo faltas vos y tus chistes barderos, tus crisis, tus anécdotas, tus recetas, tu perfume y tus audios eternos", continuó a flor de piel Darío Barassi, padre de Emilia e Inés, fruto de su amor con Lucía Gómez Centurión.

Y luego remarcó: "Feliz día donde quiera que estés ma. Que pedazo de madre fuiste, lo diste todo. Acá tus tres deseos te pensamos y recordamos siempre. Seguí deseando que a la distancia trato de cumplir lo que siempre deseaste para nosotros 3. Libertad, felicidad, esfuerzo y objetivos".

"Tu deseo menor te deja esta imagen y líneas. Tu deseo menor te avisa que te siente cerca. Tu deseo menor te reclama xq no lo deseaste con menos senos y papada. Tu deseo menor te ama y te manda un feliz día", concluyó movilizado Darío Barassi en esta fecha tan especial para su familia y el recuerdo de su amada mamá Laura.

dario barassi recuerdo dia de la madre

El crudo relato de Darío Barassi sobre la muerte de su madre

Darío Barassi contó los detalles más duros sobre la muerte de su mamá Laura, ocurrida en noviembre de 2023, después de luchar contra una dura enfermedad.

“Lo de mi mamá, sin lugar a dudas, ha sido el proceso más complejo que me tocó vivir, se perdió la batalla”, comenzó el conductor en dialogó con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina por La Once Diez.

"Estoy más conciliado con la idea de que mi vieja no esté, más amigado y recordándola con más amor. La pienso mucho, la escucho, la siento plena”, continuó profundo sobre el inmenso dolor que le causó su muerte.

“El combo me hizo explotar el cuerpo y el cerebro. Me resguardé en mis hijas y mi mujer, no me quedó otra que frenar, escaparme a Cariló”, relató el conductor sobre cómo lo afectó a nivel emocional y físico la pérdida de su mamá.

Y sobre el final explicó cómo fue ese proceso de recuperación para sobreponerse a ese golpe tan fuerte: “Me tomó dos o tres meses de pausa, con terapia y ayuda las cosas se acomodaron. Vengo trabajando bastante y siento que estoy mucho mejor ahora que hace un par de meses”.

Darío Barassi y su mamá, Laura (1)

     

 

