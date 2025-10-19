La dolorosa carta de Darío Barassi por el Día de la Madre: "Solo faltas vos"

"Tu deseo menor te deja esta imagen y líneas. Tu deseo menor te avisa que te siente cerca. Tu deseo menor te reclama xq no lo deseaste con menos senos y papada. Tu deseo menor te ama y te manda un feliz día", concluyó movilizado Darío Barassi en esta fecha tan especial para su familia y el recuerdo de su amada mamá Laura.

El crudo relato de Darío Barassi sobre la muerte de su madre

Darío Barassi contó los detalles más duros sobre la muerte de su mamá Laura, ocurrida en noviembre de 2023, después de luchar contra una dura enfermedad.

“Lo de mi mamá, sin lugar a dudas, ha sido el proceso más complejo que me tocó vivir, se perdió la batalla”, comenzó el conductor en dialogó con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina por La Once Diez.

"Estoy más conciliado con la idea de que mi vieja no esté, más amigado y recordándola con más amor. La pienso mucho, la escucho, la siento plena”, continuó profundo sobre el inmenso dolor que le causó su muerte.

“El combo me hizo explotar el cuerpo y el cerebro. Me resguardé en mis hijas y mi mujer, no me quedó otra que frenar, escaparme a Cariló”, relató el conductor sobre cómo lo afectó a nivel emocional y físico la pérdida de su mamá.

Y sobre el final explicó cómo fue ese proceso de recuperación para sobreponerse a ese golpe tan fuerte: “Me tomó dos o tres meses de pausa, con terapia y ayuda las cosas se acomodaron. Vengo trabajando bastante y siento que estoy mucho mejor ahora que hace un par de meses”.