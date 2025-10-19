WhatsApp sorprende con una nueva función que cambiará los canales para siempre

En otras palabras, no se trata de un simple juego, sino de una estrategia de participación que permitirá a los administradores generar contenido más dinámico y a los usuarios, involucrarse de manera activa en las publicaciones.

Persona con el celular

Cómo funcionarán los nuevos quiz en los canales

El proceso de creación y participación será sencillo e intuitivo, siguiendo la línea de las demás herramientas que ofrece WhatsApp.

Los administradores redactarán la pregunta principal.

Solo se permitirá una respuesta correcta.

Habrá retroalimentación instantánea.

Cualquier persona podrá participar.

No se recopilan datos personales.

Por qué Meta apuesta a esta nueva función

La estrategia de Meta con los cuestionarios en los canales de WhatsApp apunta a fortalecer el concepto de comunidad. Al incorporar dinámicas participativas, la app deja de ser solo un canal de difusión y se transforma en un espacio de conversación y juego.

Esta evolución no es casual. Desde el lanzamiento de los canales, WhatsApp ha estado integrando elementos que recuerdan a Instagram o Telegram, buscando mantener a los usuarios dentro del ecosistema Meta.

Una interfaz sencilla y visualmente atractiva

WhatsApp mantiene su apuesta por la simplicidad visual. La interfaz de los cuestionarios será muy similar a la de las encuestas, con una estética limpia y fácil de usar.

Los administradores podrán ver en tiempo real el porcentaje de respuestas y las opciones elegidas por los participantes. En tanto, los usuarios disfrutarán de una experiencia visual animada cada vez que acierten la respuesta, reforzando el componente lúdico que Meta busca impulsar.

El uso de animaciones con confeti o papel picado aporta un toque de celebración y recompensa inmediata, algo que otras redes sociales han demostrado que motiva la participación y la repetición del uso.

Persona con el celular

Cuándo estarán disponibles los cuestionarios en los canales

Por el momento, la función solo fue detectada en la versión beta 2.25.30.5 de WhatsApp para Android. Esto significa que todavía está en fase de pruebas internas y no se encuentra disponible de manera global.

Siguiendo el patrón habitual de lanzamientos de la app, primero se desplegará para los usuarios beta y, una vez que se reciban comentarios y se ajusten posibles errores, Meta realizará un lanzamiento general progresivo.

Aunque no se confirmó una fecha exacta, se espera que los cuestionarios en los canales de WhatsApp lleguen en los próximos meses, posiblemente antes de fin de año, coincidiendo con otras mejoras visuales y de interacción que la compañía ha venido desarrollando.

Qué impacto tendrán los cuestionarios en la experiencia de los usuarios

La implementación de los cuestionarios en los canales de WhatsApp marca un paso más en la conversión de la app en un espacio híbrido entre mensajería y red social.

Con esta herramienta, los administradores no solo podrán compartir información, sino también invitar a la participación activa, aumentando la retención y el interés en sus publicaciones.

Por su parte, los usuarios encontrarán una forma más entretenida de consumir contenido, interactuar con sus canales favoritos y poner a prueba sus conocimientos.

El objetivo final de Meta parece claro: que cada vez pasemos más tiempo dentro de WhatsApp, no solo chateando, sino también jugando, aprendiendo y participando.