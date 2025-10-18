Ricardo Darín y Netflix arrasan con la película argentina que llegó al streaming y es el éxito del año

Uno de los elementos más destacados es el ritmo narrativo, que mantiene la tensión hasta el último segundo. Cada diálogo está cargado de ironía, y cada escena revela una capa nueva de complejidad moral. En ese universo de estafas y traiciones, Darín brilla con una interpretación que consolidó su lugar como uno de los actores más respetados de la región.

Nueve reinas 1.jpg

"Nueve Reinas": un hito del cine argentino

En la historia del cine nacional, Nueve Reinas ocupa un lugar privilegiado. La película no solo supo captar la atención del público local, sino que logró reconocimiento internacional, algo que pocas producciones argentinas alcanzaron en su momento. Su estructura narrativa ágil, el guion impecable de Bielinsky y la química entre Darín y Pauls crearon un relato que envejeció con elegancia.

Su reciente éxito en Netflix no es casualidad. En una época dominada por series internacionales, Nueve Reinas demuestra que el buen cine no tiene fecha de caducidad. El público actual, acostumbrado a los thrillers sofisticados y a las tramas complejas, encuentra en esta historia una frescura que muchos títulos recientes no logran igualar.

Ricardo Darín nueve reinas

El elenco con Ricardo Darín y Gastón Pauls

Ricardo Darín

Gastón Pauls

Leticia Brédice

Jorge Noya

Oscar Nuñez

Ignasi Abadal

Tomás Fonzi

Alejandro Awada

Antonio Ugo

Elsa Berenguer

Los premios que consagraron a "Nueve Reinas"

El reconocimiento no tardó en llegar. Tras su estreno, la película recibió nueve nominaciones al Premio Cóndor de Plata, de las cuales obtuvo las estatuillas a Mejor Película y Mejor Director. También fue galardonada con el Premio Goya a la Mejor Película Extranjera de Habla Hispana, consolidando su prestigio más allá de las fronteras argentinas.

Nueve reinas 2.jpg

La visión de Fabián Bielinsky, director de "Nueve Reinas"

Fabián Bielinsky, que falleció prematuramente en 2006, dejó una marca imborrable en el cine argentino. Con apenas dos largometrajes (Nueve Reinas y El aura) se consolidó como uno de los directores más talentosos de su generación. Su capacidad para construir atmósferas, su obsesión por el detalle y su mirada sobre la ambigüedad moral de los personajes hicieron de su cine una referencia obligada.

La nueva vida de "Nueve Reinas" en Netflix

La llegada de Nueve Reinas al catálogo de Netflix despertó un fenómeno inesperado. Jóvenes que no habían nacido cuando la película se estrenó en cines descubrieron una historia que sigue resultando actual. Las redes sociales se llenaron de comentarios y recomendaciones, posicionando el film entre los contenidos más buscados del momento.

Netflix no solo le dio una segunda vida a Nueve Reinas, sino que también revalorizó una parte esencial de la cinematografía nacional, acercándola a audiencias globales que quizás nunca hubieran tenido acceso a ella.

Tráiler de "Nueve Reinas" en Netflix