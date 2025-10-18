En vivo Radio La Red
CINE NACIONAL

Ricardo Darín y Netflix arrasan con la película argentina que llegó al streaming y es el éxito del año

Esta película argentina con Ricardo Darín vuelve a brillar en Netflix y conquista a una nueva generación que descubre por qué es una joya del cine argentino.

Pocas películas argentinas lograron trascender fronteras y mantenerse vigentes a lo largo del tiempo como "Nueve Reinas". Estrenada en el año 2000, esta obra dirigida por Fabián Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls volvió a ocupar un lugar de privilegio en el catálogo de Netflix, generando una ola de nostalgia entre los espectadores y atrayendo a nuevos públicos.

Desde su incorporación a la plataforma, el film se posicionó entre los más vistos de habla hispana, consolidando su estatus como una de las producciones más influyentes del cine argentino contemporáneo. La clave de su éxito reside en una historia tan simple como brillante: el arte del engaño llevado a su máxima expresión, con giros inesperados y actuaciones memorables.

De qué trata la película "Nueve Reinas"

El argumento de Nueve Reinas gira en torno a Marcos (interpretado por Ricardo Darín), un estafador experimentado que se cruza con Juan (Gastón Pauls), un joven aprendiz. Juntos, se embarcan en un plan para vender una colección de estampillas falsas conocidas como Las Nueve Reinas, cuyo valor alcanza cifras millonarias.

A medida que el relato avanza, la historia se transforma en un juego de engaños dentro de engaños, donde nadie parece ser quien dice ser. Con cada giro argumental, el espectador se ve atrapado en una red de suspenso e incertidumbre que solo Bielinsky supo manejar con maestría.

Uno de los elementos más destacados es el ritmo narrativo, que mantiene la tensión hasta el último segundo. Cada diálogo está cargado de ironía, y cada escena revela una capa nueva de complejidad moral. En ese universo de estafas y traiciones, Darín brilla con una interpretación que consolidó su lugar como uno de los actores más respetados de la región.

"Nueve Reinas": un hito del cine argentino

En la historia del cine nacional, Nueve Reinas ocupa un lugar privilegiado. La película no solo supo captar la atención del público local, sino que logró reconocimiento internacional, algo que pocas producciones argentinas alcanzaron en su momento. Su estructura narrativa ágil, el guion impecable de Bielinsky y la química entre Darín y Pauls crearon un relato que envejeció con elegancia.

Su reciente éxito en Netflix no es casualidad. En una época dominada por series internacionales, Nueve Reinas demuestra que el buen cine no tiene fecha de caducidad. El público actual, acostumbrado a los thrillers sofisticados y a las tramas complejas, encuentra en esta historia una frescura que muchos títulos recientes no logran igualar.

El elenco con Ricardo Darín y Gastón Pauls

  • Ricardo Darín
  • Gastón Pauls
  • Leticia Brédice
  • Jorge Noya
  • Oscar Nuñez
  • Ignasi Abadal
  • Tomás Fonzi
  • Alejandro Awada
  • Antonio Ugo
  • Elsa Berenguer

Los premios que consagraron a "Nueve Reinas"

El reconocimiento no tardó en llegar. Tras su estreno, la película recibió nueve nominaciones al Premio Cóndor de Plata, de las cuales obtuvo las estatuillas a Mejor Película y Mejor Director. También fue galardonada con el Premio Goya a la Mejor Película Extranjera de Habla Hispana, consolidando su prestigio más allá de las fronteras argentinas.

La visión de Fabián Bielinsky, director de "Nueve Reinas"

Fabián Bielinsky, que falleció prematuramente en 2006, dejó una marca imborrable en el cine argentino. Con apenas dos largometrajes (Nueve Reinas y El aura) se consolidó como uno de los directores más talentosos de su generación. Su capacidad para construir atmósferas, su obsesión por el detalle y su mirada sobre la ambigüedad moral de los personajes hicieron de su cine una referencia obligada.

La nueva vida de "Nueve Reinas" en Netflix

La llegada de Nueve Reinas al catálogo de Netflix despertó un fenómeno inesperado. Jóvenes que no habían nacido cuando la película se estrenó en cines descubrieron una historia que sigue resultando actual. Las redes sociales se llenaron de comentarios y recomendaciones, posicionando el film entre los contenidos más buscados del momento.

Netflix no solo le dio una segunda vida a Nueve Reinas, sino que también revalorizó una parte esencial de la cinematografía nacional, acercándola a audiencias globales que quizás nunca hubieran tenido acceso a ella.

Tráiler de "Nueve Reinas" en Netflix

