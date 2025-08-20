En vivo Radio La Red
Astrología: Luna–Venus en Cáncer y dos signos sentirán un shock de ternura y conexión

Hoy, la conjunción Luna–Venus en Cáncer despierta sensibilidad y ganas de abrazar en la Astrología.

Hoy

Hoy, lo que más cura tiene forma de abrazo. Foto: internet, astrología.

La unión de Luna y Venus en Cáncer es puro calor emocional. Es un día para permitirte sentir, buscar contención y animarte a pedir cariño. La vulnerabilidad se vuelve fortaleza.

Leé también Astrología: Cómo activar la energía de la Luna en Escorpio para tomar decisiones importantes hoy
La Luna en Escorpio ilumina lo que intentabas esconderte a vos mismo. Foto: Astrología/Ideogram.

Cáncer nos recuerda que ser fuerte no es resistir siempre, sino permitirnos suavizar. Mandar un mensaje sincero, compartir un mate, cocinar para alguien querido: todo gesto simple hoy tiene potencia sanadora.

Estos dos signos lo sienten como un shock

Cáncer: la conjunción es en tu terreno. Todo se magnifica: tu sensibilidad, tus ganas de cuidar y de ser cuidado.

Piscis: tu empatía se enciende al máximo. Podés sentir todo más intenso, y usarlo para conectar de verdad.

(Otros signos como Tauro y Virgo también lo perciben, pero en Cáncer y Piscis pega directo al corazón).

Hoy la ternura no es debilidad, es la energía que te sostiene. La conjunción Luna–Venus en Cáncer es un recordatorio de que abrir el corazón es un acto de coraje.

image
Luna y Venus en C&aacute;ncer: un shock de ternura que enciende el alma. Foto: internet, astrolog&iacute;a.

Luna y Venus en Cáncer: un shock de ternura que enciende el alma. Foto: internet, astrología.

El lenguaje del cuerpo también habla

No todo pasa por las palabras: un abrazo, una mirada o un silencio compartido pueden tener hoy más valor que cualquier explicación. Venus y la Luna nos enseñan que a veces la conexión más profunda es la que no necesita traducción.

La conjunción también trae gratitud: por lo que recibís, por quienes te rodean, por lo simple que sostiene tu vida cotidiana. Reconocer esa red afectiva, aunque sea pequeña, puede llenarte de una paz que estabas buscando.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la conjunción Luna–Venus en Cáncer agosto 2025?

Un tránsito que intensifica emociones, sensibilidad y ganas de conexión sincera.

¿Qué signos la sienten más?

Principalmente Cáncer y Piscis, aunque Tauro y Virgo también lo perciben.

¿Cómo aprovecharla?

Permitite mostrar lo que sentís, dar un gesto de cariño o recibirlo sin culpas.

