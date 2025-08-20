Astrología: Luna–Venus en Cáncer y dos signos sentirán un shock de ternura y conexión

(Otros signos como Tauro y Virgo también lo perciben, pero en Cáncer y Piscis pega directo al corazón).

Hoy la ternura no es debilidad, es la energía que te sostiene. La conjunción Luna–Venus en Cáncer es un recordatorio de que abrir el corazón es un acto de coraje.

image Luna y Venus en Cáncer: un shock de ternura que enciende el alma. Foto: internet, astrología.

El lenguaje del cuerpo también habla

No todo pasa por las palabras: un abrazo, una mirada o un silencio compartido pueden tener hoy más valor que cualquier explicación. Venus y la Luna nos enseñan que a veces la conexión más profunda es la que no necesita traducción.

La conjunción también trae gratitud: por lo que recibís, por quienes te rodean, por lo simple que sostiene tu vida cotidiana. Reconocer esa red afectiva, aunque sea pequeña, puede llenarte de una paz que estabas buscando.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la conjunción Luna–Venus en Cáncer agosto 2025?

Un tránsito que intensifica emociones, sensibilidad y ganas de conexión sincera.

¿Qué signos la sienten más?

Principalmente Cáncer y Piscis, aunque Tauro y Virgo también lo perciben.

¿Cómo aprovecharla?

Permitite mostrar lo que sentís, dar un gesto de cariño o recibirlo sin culpas.