Horror en Rosario: rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa

Operativos simultáneos y armas incautadas

El operativo principal se realizó en un inmueble ubicado en Montevideo al 100, donde fue encontrada la víctima. Un segundo procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Pueblo Esther, donde la Policía Federal secuestró un revólver y un rifle que formarían parte de la investigación.

272620w850h446c.jpg Las dos mujeres sospechosas de someter a la víctima no se encontraban en el domicilio.

Por orden del juez de Garantías Román Lanzón, se dispuso la participación de un equipo de psicólogos para contener a la víctima tras su rescate. Las acciones fueron coordinadas con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de garantizar su protección y acompañamiento en esta nueva etapa.

Investigación abierta

Los fiscales federales continúan reuniendo pruebas para determinar el grado de responsabilidad de las dos sospechosas y el contexto de explotación y servidumbre que sufrió la mujer durante 22 años.

El caso generó conmoción en Rosario y encendió las alarmas sobre la trata de personas y la esclavitud doméstica en el país.