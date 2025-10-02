En vivo Radio La Red
Policiales
Rosario
Impactante

Horror en Rosario: rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa

La víctima, de 36 años, fue encontrada en uno de los dos allanamientos que llevó a cabo la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal.

Una impactante historia de esclavitud moderna salió a la luz este jueves en Rosario, cuando agentes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal Argentina lograron rescatar a una mujer de 36 años que había sido reducida a la servidumbre desde los 14. En el inmueble no fueron encontradas las dos sospechosas que están bajo investigación.

Leé también La secuestró y le quemó el cuerpo con ácido para borrarle tatuajes: el calvario de una mujer en Rosario
la secuestro y le quemo el cuerpo con acido para borrarle tatuajes: el calvario de una mujer en rosario

La víctima fue hallada en una casa del barrio Martín, a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera, tras una extensa investigación encabezada por los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro.

Según los investigadores, la mujer fue traída desde Corrientes contra su voluntad cuando era adolescente y obligada a realizar tareas domésticas y el cuidado de personas mayores sin recibir ninguna remuneración.

Además, solo podía salir del domicilio para hacer mandados, lo que evidencia el nivel de control al que estuvo sometida durante más de dos décadas.

Operativos simultáneos y armas incautadas

El operativo principal se realizó en un inmueble ubicado en Montevideo al 100, donde fue encontrada la víctima. Un segundo procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Pueblo Esther, donde la Policía Federal secuestró un revólver y un rifle que formarían parte de la investigación.

Las dos mujeres sospechosas de someter a la víctima no se encontraban en el domicilio al momento de los allanamientos y continúan bajo investigación.

Por orden del juez de Garantías Román Lanzón, se dispuso la participación de un equipo de psicólogos para contener a la víctima tras su rescate. Las acciones fueron coordinadas con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de garantizar su protección y acompañamiento en esta nueva etapa.

Investigación abierta

Los fiscales federales continúan reuniendo pruebas para determinar el grado de responsabilidad de las dos sospechosas y el contexto de explotación y servidumbre que sufrió la mujer durante 22 años.

El caso generó conmoción en Rosario y encendió las alarmas sobre la trata de personas y la esclavitud doméstica en el país.

