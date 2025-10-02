Daniela Celis reveló cómo se encuentra Thiago Medina tras el último procedimiento médico que le realizaron

Es importante señalar que el procedimiento de toilette quirúrgica consiste en la limpieza profunda de heridas, con el objetivo de eliminar restos de tejido dañado, suciedad o bacterias, y así favorecer una mejor recuperación.

daniela celis historia

Qué se hizo en el hospital por Thiago Medina que conmovió hasta las lágrimas a Daniela Celis

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva desde hace más de dos semanas, con un estado de salud delicado y bajo observación médica en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. El joven sufrió un fuerte accidente en moto el pasado 12 de septiembre tras impactar contra un automóvil.

En medio de este complejo momento, Daniela Celis compartió en sus redes sociales una muestra de cariño que la emocionó profundamente. Los seguidores de Thiago, que acompañan de cerca su recuperación, le hicieron llegar un gesto que tocó el corazón de la ex participante de Gran Hermano.

La influencer, conocida como Pestañela, publicó imágenes de los carteles que varios fanáticos colocaron en la entrada del hospital, con mensajes alentadores para el joven de La Matanza. "Gracias por cada cartel y amor que le dan a Thiago", escribió conmovida, acompañando sus palabras con un emoji de corazón. Daniela es madre de las gemelas Laia y Aimé, fruto de su relación con Thiago.

Entre los mensajes que se podían leer en los carteles, se destacaban frases como: "Vamos Thiago fuerza. Desde afuera del hospital estamos clamando a Dios por tu vida. Dios de lo imposible"; "Fuerzas Thiago: tus hijas familia y amigos te esperan...". Estas palabras generaron una fuerte reacción emocional en Daniela, quien agradeció el apoyo constante hacia el padre de sus hijas.

Días atrás, Celis relató entre lágrimas cómo fue el primer encuentro con Thiago en terapia intensiva y cuál fue su reacción al verla. El momento fue tan íntimo como revelador.

"Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos, gracias a todos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y las oraciones que no dejen de faltar hasta que esté cien por ciento bien y pueda salir del hospital", expresó conmovida.

"Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas. Y las nenas, y las nenas y las nenas... Solamente escucha, reacciona y nada más", finalizó muy emocionada y esperanzada la ex GH sobre la leve mejoría que tuvo Thiago en estos últimos días de internación.

Desde que se supo del accidente, Daniela no se ha separado de Thiago. Lo acompaña día a día en el hospital junto a sus seres queridos, y desde el primer momento impulsa cadenas de oración para pedir por su recuperación.