El furioso descargo de Lali Espósito que generó revuelo: "Odian que..."

Lali Espósito recibió duras críticas por sus declaraciones en un ciclo español. Ante los cuestionamientos, la estrella de la música publicó un profundo descargo.

2 oct 2025, 19:42
De visita en España, donde integra el jurado del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Lali Espósito se convirtió en noticia no solo por su presencia en el certamen sino también por su participación en La Revuelta, el programa de David Broncano. Allí, la intérprete de Fanático, Plástico y Soy sorprendió cuando le preguntaron cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria. “Te lo voy a decir así... recién estábamos hablando de hace cuántos años trabajo. ¡Hace 23 años!”, dijo Lali, despertando la reacción del conductor, que exclamó: “Todo esto es para decir que estás muy forrada”. Ella, con naturalidad, respondió: “No diría forrada, pero me va bien. Igual yo no... no me vas a ver con carteras caras. Me da vergüenza gastar en esas cosas”.

Sus declaraciones sobre el dinero y la ostentación generaron repercusiones en redes sociales. Frente a algunos cuestionamientos, la cantante decidió publicar un extenso descargo en su cuenta de X, donde explicó con detalle su postura. “Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos”, escribió.

Lali sostuvo que su elección siempre fue invertir en su familia y en los suyos, más allá de lo que piense la gente. “Sería una suerte de fetiche de Del Moro, siempre le encantó y tuvo debilidad y devoción por ella”. Y agregó con dureza: “¿Será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás? Nací donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre”.

Con este mensaje, la artista dejó en claro que no se arrepiente de su manera de vivir el éxito y que su prioridad sigue siendo la misma desde que empezó a trabajar a los diez años: cuidar a los suyos.

¿Qué dijo Lali Espósito cuando le preguntaron cuánto dinero ganó en toda su carrera?

Lali Espósito se encuentra en España, adonde viajó para formar parte del jurado del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La artista aprovechó su estadía en el país ibérico para visitar La Revuelta, el ciclo conducido por David Broncano.

A la intérprete de Fanático, Plástico, Soy y otros éxitos, le preguntaron cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria y su respuesta llamó la atención.

“Te lo voy a decir así... recién estábamos hablando de hace cuántos años trabajo. ¡Hace 23 años!”, comenzó relatando Lali. "Todo esto es para decir que estás muy forrada”, exclamó el conductor.

“No diría forrada, pero me va bien. Igual yo no... no me vas a ver con carteras caras. Me da vergüenza gastar en esas cosas”, añadió la estrella pop.

"Soy una argentina nacida y crecida en un barrio bajo, no me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso", sumó.

Lali aclaró que en más de dos décadas de trayectoria ganó mucho dinero, aunque la prioridad siempre fue ayudar a sus seres queridos. "Alguna cosa me compro, pero para mí lo más importante, a medida que fui creciendo, siempre fue que mi familia tenga un techo. Mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida”, concluyó la cantante.

