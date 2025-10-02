El furioso descargo de Lali Espósito que generó revuelo: "Odian que..."

De visita en España, donde integra el jurado del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Lali Espósito se convirtió en noticia no solo por su presencia en el certamen sino también por su participación en La Revuelta, el programa de David Broncano. Allí, la intérprete de Fanático, Plástico y Soy sorprendió cuando le preguntaron cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria. “Te lo voy a decir así... recién estábamos hablando de hace cuántos años trabajo. ¡Hace 23 años!”, dijo Lali, despertando la reacción del conductor, que exclamó: “Todo esto es para decir que estás muy forrada”. Ella, con naturalidad, respondió: “No diría forrada, pero me va bien. Igual yo no... no me vas a ver con carteras caras. Me da vergüenza gastar en esas cosas”.