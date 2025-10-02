El furioso descargo de Lali Espósito que generó revuelo: "Odian que..."

lali

¿Qué dijo Lali Espósito cuando le preguntaron cuánto dinero ganó en toda su carrera?

Lali Espósito se encuentra en España, adonde viajó para formar parte del jurado del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La artista aprovechó su estadía en el país ibérico para visitar La Revuelta, el ciclo conducido por David Broncano.

A la intérprete de Fanático, Plástico, Soy y otros éxitos, le preguntaron cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria y su respuesta llamó la atención.

“Te lo voy a decir así... recién estábamos hablando de hace cuántos años trabajo. ¡Hace 23 años!”, comenzó relatando Lali. "Todo esto es para decir que estás muy forrada”, exclamó el conductor.

“No diría forrada, pero me va bien. Igual yo no... no me vas a ver con carteras caras. Me da vergüenza gastar en esas cosas”, añadió la estrella pop.

"Soy una argentina nacida y crecida en un barrio bajo, no me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso", sumó.

Lali aclaró que en más de dos décadas de trayectoria ganó mucho dinero, aunque la prioridad siempre fue ayudar a sus seres queridos. "Alguna cosa me compro, pero para mí lo más importante, a medida que fui creciendo, siempre fue que mi familia tenga un techo. Mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida”, concluyó la cantante.