La fuerte declaración de la exjefa de campaña de Espert: "Está sucio, le gusta más la plata que el dulce de leche"

Respecto de Machado, aclaró que mantiene un vínculo con el empresario acusado del delito de narcotráfico en Estados Unidos: "Yo acabo de cortar con Fred Machado que me llamó" y reveló que se acercó a él luego de que fuera detenido, con el objetivo de saber "dónde había estado parada".

"Me dijo 'No hables con los periodistas'", contó que le dijo Machado y comentó lo que le respondió: "Yo voy a hablar con los periodistas porque no soy narco, porque no soy mentirosa, porque no he recibido 200 mil dólares, ni 10 patacones, no recibí nada. Yo sí lo puedo decir", dijo con una ironía a Espert que no pudo contestar lo mismo.

Montero Barre también aseguró "que le dio dinero, le dio dinero" sobre la presunta plata que habría recibido Espert de parte de Machado aunque, aclaró, "no sé la cantidad".

Consultada sobre el sostenimiento de su vínculo con Machado, remarcó: "Él sostiene que no es narco. Eso lo tiene que definir la Justicia americana, no los medios ni los políticos".

No obstante, lanzó contra Espert: "Pero si alguien recibe dinero de otra persona, ¿por qué ocultarlo? Si a mí alguien me da dinero, no tengo por qué negarlo. Después, si el dinero es blanco, es negro, viene de una empresa textil o viene de narcotráfico, ese es otro cantar. Pero él recibió dinero, recibió apoyo y lo tenía Fred Machado como eje de su campaña".

Respecto al recibimiento puntual de los 200 mil dólares, la exjefa de prensa confió que "no me consta" y advirtió "habría que ir a buscarse las declaraciones patrimoniales".

Además, se defendió de quienes la acusan de 'operar' contra Espert: "A mí no me paga (Juan) Grabois y antes de votar un peronista me pongo un guante de látex. Yo no quiero que vuelva al peronismo, nunca más. No tengo nada que ocultar soy periodista, voy a las fuentes, puedo hablar con la gente".