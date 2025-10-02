En vivo Radio La Red
Política
Campaña
José Luis Espert
EXCLUSIVO A24

La fuerte declaración de la exjefa de campaña de Espert: "Está sucio, le gusta más la plata que el dulce de leche"

Clara Montero Barre, exvocera de José Luis Espert, sostuvo que el candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires recibió dinero de Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

Leé también Quién es Fred Machado, el hombre por el que se enfrentan Espert y Grabois en la Justicia
Quién es Fred Machado, la persona a quien Grabois vincula con Espert. (Foto: A24.com)

En diálogo telefónico con A24 desde Catar, donde Montero Barre vive, la exvocera de Espert respondió sobre la forma dubitativa con la que el legislador se defendió cuando le consultaron si había recibido 200 mil dólares por parte de Machado: "Porque está sucio, porque es mentiroso, porque entró a la política con un discurso y no lo puede sostener, porque le gusta la plata más que el dulce de leche y en vez de decir, 'Me confundí', está arrastrando a todo un proyecto político".

"ESPERT ESTÁ SUCIO, MACHADO LE DIO PLATA": HABLA LA EXJEFA DE PRENSA DEL CANDIDATO A DIPUTADO

Montero Barre remarcó que participó en la campaña presidencial, en la que Espert se candidateó para el Ejecutivo, durante un lapso desde abril de 2019 hasta julio. Confió que al comenzar a trabajar, Machado ya formaba parte del armado político del partido Unite.

Respecto de Machado, aclaró que mantiene un vínculo con el empresario acusado del delito de narcotráfico en Estados Unidos: "Yo acabo de cortar con Fred Machado que me llamó" y reveló que se acercó a él luego de que fuera detenido, con el objetivo de saber "dónde había estado parada".

"Me dijo 'No hables con los periodistas'", contó que le dijo Machado y comentó lo que le respondió: "Yo voy a hablar con los periodistas porque no soy narco, porque no soy mentirosa, porque no he recibido 200 mil dólares, ni 10 patacones, no recibí nada. Yo sí lo puedo decir", dijo con una ironía a Espert que no pudo contestar lo mismo.

Montero Barre también aseguró "que le dio dinero, le dio dinero" sobre la presunta plata que habría recibido Espert de parte de Machado aunque, aclaró, "no sé la cantidad".

Consultada sobre el sostenimiento de su vínculo con Machado, remarcó: "Él sostiene que no es narco. Eso lo tiene que definir la Justicia americana, no los medios ni los políticos".

No obstante, lanzó contra Espert: "Pero si alguien recibe dinero de otra persona, ¿por qué ocultarlo? Si a mí alguien me da dinero, no tengo por qué negarlo. Después, si el dinero es blanco, es negro, viene de una empresa textil o viene de narcotráfico, ese es otro cantar. Pero él recibió dinero, recibió apoyo y lo tenía Fred Machado como eje de su campaña".

Respecto al recibimiento puntual de los 200 mil dólares, la exjefa de prensa confió que "no me consta" y advirtió "habría que ir a buscarse las declaraciones patrimoniales".

Además, se defendió de quienes la acusan de 'operar' contra Espert: "A mí no me paga (Juan) Grabois y antes de votar un peronista me pongo un guante de látex. Yo no quiero que vuelva al peronismo, nunca más. No tengo nada que ocultar soy periodista, voy a las fuentes, puedo hablar con la gente".

