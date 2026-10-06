Horóscopo: ¿Por qué todos se están enamorando (y sufriendo) por el signo Libra este martes 6 de octubre?

Avanza la semana central de la Temporada de Libra 2026 y este martes 6 de octubre las redes sociales registran un fenómeno claro: el "efecto hipnótico" que están ejerciendo los nacidos bajo el signo de la balanza en todo el Zodíaco. Regentados por Venus, el planeta de la belleza, la seducción y el arte, los librianos atraviesan su pico de atracción anual. Sin embargo, detrás de esa sonrisa encantadora, la elegancia impecable y la diplomacia cuidada, se esconde una trampa astral en la que muchos están cayendo sin darse cuenta.