Horóscopo: ¿Por qué todos se están enamorando (y sufriendo) por el signo Libra este martes 6 de octubre?

Cáncer y Capricornio: la demanda emocional de Cáncer y la rigidez de Capricornio chocan de frente con la necesidad de liviandad, libertad y diplomacia que exige Libra en su mes.

¿Qué color deben usar los Libra para potenciar su suerte este martes?

Rosa viejo, verde menta y tonos pastel para potenciar su frecuencia venusina, atraer miradas y repeler envidias en el ámbito social.