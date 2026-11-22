La firma británica Rockhopper Exploration informó ante la Bolsa de Londres que dos de sus contratistas abandonaron la iniciativa por temor a posibles represalias judiciales y comerciales.

A esa situación se suma la decisión que analiza Seatrium, un astillero con sede en Singapur, que evalúa cancelar la remodelación de la unidad flotante Aoka Mizu (FPSO). Se trata de una infraestructura clave para el procesamiento del petróleo que se extraiga del yacimiento.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvieron que las medidas argentinas ya tienen impacto en los mercados internacionales. Según precisaron, al cierre de la semana las acciones de Rockhopper Exploration cayeron un 1,2% en la Bolsa de Londres, mientras que los papeles de su socia israelí Navitas Petroleum retrocedieron un 6,59% en la Bolsa de Tel Aviv.

La postura del Gobierno argentino frente a la explotación petrolera en Malvinas

El canciller Pablo Quirno ratificó la posición argentina durante su participación en el evento Marval Legal Forecast 2027. “Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”, afirmó al referirse a la explotación de recursos hidrocarburíferos en el área de las Islas Malvinas.

Además, sostuvo que el arbitraje internacional continuará “con absoluta firmeza más allá de la resolución cautelar de Hamburgo” y advirtió a las compañías involucradas que operar de manera ilegítima implica un “alto costo de negocios”.

En paralelo, el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca endurecer las sanciones y establecer nuevas restricciones frente a futuras actividades no autorizadas en el Atlántico Sur.

Sin embargo, el debate en la Cámara de Diputados no pudo avanzar esta semana por falta de quórum. Pese a ese traspié parlamentario, el Gobierno mantiene la estrategia judicial y la presión comercial como herramientas para intentar frenar la explotación unilateral de recursos en la zona en disputa.

Navitas mantiene su previsión de avanzar con Sea Lion hacia 2027

Pese a la salida de contratistas y a la incertidumbre sobre los trabajos en el buque Aoka Mizu, el proyecto todavía tiene previsto continuar.

Desde Rockhopper señalaron ante sus inversores que Navitas Petroleum, operadora mayoritaria de Sea Lion, mantiene sus planes de avanzar hacia 2027 con la fase NDA 1.

La compañía buscaría reemplazar a las empresas que se retiraron para reducir el impacto de las medidas legales argentinas y sostener el cronograma de desarrollo del yacimiento.