En tanto, luego desde sus cuentas en Instagram tanto la actriz como el chileno subieron distintas postales del evento deseando lo mejor para sus amistades en esa nueva etapa que comienzan.

"Celebrando a nuestros amigos", precisó la China Suárez en una postal del cartel luminoso con los nombres de los recién casados, mientras que Vicuña subió una imagen de los invitados mencionando a los recién casados junto al emoji de un corazón.

La particular coincidencia de los dos junto a sus actuales parejas en el mismo evento en tierra uruguaya generó gran repercusión en las redes tras el hallazgo de Juariu.

En tanto, desde su cuenta en X Pepe Ochoa añadió sobre el sorpresivo encuentro de los ex en la boda de quien es la madrina de Magnolia, hija de la China y Vicuña: "Todos en dulce armonía", aseguró el panelista de LAM.

La China Suárez y Mauro Icardi, románticos en Uruguay

La China Suárez publicó un video de uno de los paseos que realizaron por Uruguay con Mauro Icardi donde se mostraron recorriendo el campo a bordo de un carrito de golf, mientras el futbolista conducía y protagonizaba con ella un divertido intercambio que volvió a dejar al descubierto su complicidad.

Todo comenzó cuando la actriz quiso saber cuál era el destino del recorrido. “¿A dónde me llevás?”, le preguntó. Sin vueltas, él respondió con una frase que despertó la sonrisa de su pareja: “A perdernos”.

La respuesta dio lugar a un momento romántico entre ambos. “Te amo”, expresó la actriz, mientras Icardi aprovechó para piropearla: “Qué linda te queda esa bikini”. “Gracias, mi amor”, contestó ella, en una escena que ambos decidieron compartir con sus seguidores.

Pero el paseo en carrito de golf no fue la única postal que la actriz eligió mostrar de su estadía. Más tarde, publicó otro video en el que se pudo ver al futbolista preparando un asado en la parrilla.

Para musicalizar la publicación, eligió el tema “Quién es ese hombre” y agregó un emoji de una carita salivando, dejando en claro su admiración por su pareja.