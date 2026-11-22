Un sorpresivo encuentro se dio el fin de semana en Carmelo, Uruguay, cuando un evento de amigos en común volvió a juntar en un mismo lugar a la China Suárez y Benjamín Vicuña.
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Los actores la China Suárez y Benjamín Vicuña coincidieron al asistir con sus respectivas parejas al mismo evento en Carmelo, Uruguay. Las imágenes.
Un sorpresivo encuentro se dio el fin de semana en Carmelo, Uruguay, cuando un evento de amigos en común volvió a juntar en un mismo lugar a la China Suárez y Benjamín Vicuña.
Los actores asistieron al casamiento de la diseñadora Natalia Antonín y Ever Míguez, amigos de ambos, y no lo hicieron solos ya que estaban acompañados de sus respectivas parejas, por un lado el futbolista Mauro Icardi y por el otro la empresaria Anita Espasandín.
La particular coincidencia fue confirmada por Juariu desde las redes sociales al hacer foto en los posteos de la China y Vicuña, dando con la conclusión que se encontraban en la misma fiesta privada.
“Juariu, necesitamos info si la China está en la misma fiesta que Vicuña", fue el mensaje privado que le llegó a la especialista en redes por parte de un seguidor y que luego ella confirmó: "Sí, están en el mismo casamiento".
En tanto, luego desde sus cuentas en Instagram tanto la actriz como el chileno subieron distintas postales del evento deseando lo mejor para sus amistades en esa nueva etapa que comienzan.
"Celebrando a nuestros amigos", precisó la China Suárez en una postal del cartel luminoso con los nombres de los recién casados, mientras que Vicuña subió una imagen de los invitados mencionando a los recién casados junto al emoji de un corazón.
La particular coincidencia de los dos junto a sus actuales parejas en el mismo evento en tierra uruguaya generó gran repercusión en las redes tras el hallazgo de Juariu.
En tanto, desde su cuenta en X Pepe Ochoa añadió sobre el sorpresivo encuentro de los ex en la boda de quien es la madrina de Magnolia, hija de la China y Vicuña: "Todos en dulce armonía", aseguró el panelista de LAM.
La China Suárez publicó un video de uno de los paseos que realizaron por Uruguay con Mauro Icardi donde se mostraron recorriendo el campo a bordo de un carrito de golf, mientras el futbolista conducía y protagonizaba con ella un divertido intercambio que volvió a dejar al descubierto su complicidad.
Todo comenzó cuando la actriz quiso saber cuál era el destino del recorrido. “¿A dónde me llevás?”, le preguntó. Sin vueltas, él respondió con una frase que despertó la sonrisa de su pareja: “A perdernos”.
La respuesta dio lugar a un momento romántico entre ambos. “Te amo”, expresó la actriz, mientras Icardi aprovechó para piropearla: “Qué linda te queda esa bikini”. “Gracias, mi amor”, contestó ella, en una escena que ambos decidieron compartir con sus seguidores.
Pero el paseo en carrito de golf no fue la única postal que la actriz eligió mostrar de su estadía. Más tarde, publicó otro video en el que se pudo ver al futbolista preparando un asado en la parrilla.
Para musicalizar la publicación, eligió el tema “Quién es ese hombre” y agregó un emoji de una carita salivando, dejando en claro su admiración por su pareja.