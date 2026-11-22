“Como la vuelta al perro, pero con 20 kilómetros de distancia”, agregó entre risas sobre ese sorpresivo encuentro familiar en la puerta de su casa que no esperaba.

Por qué estuvo internada Mirtha Legrand y cómo continúa su salud tras recibir el alta médica

Mirtha Legrand estuvo internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires por un cuadro respiratorio que se complicó y derivó en una neumopatía.

La conductora, que tiene 99 años, atravesó dos internaciones durante septiembre de 2026. El 6 de octubre recibió finalmente el alta después de casi tres semanas de internación.

Desde esa fecha, la animadora sigue con su recuperación en su casa acompañada de sus seres queridos y enfocada en disfrutar del tiempo alejada de la pantalla, por el momento sin una fecha de regreso.