El productor fue intervenido quirúrgicamente el 18 de noviembre luego de que le detectaran una imagen nodular en el cerebro, lo cual requirió una operación que resultó de manera exitosa.

Luego de unos días bajo observación médica, el marido de la conductora Mariana Fabbiani recibió en el día de la fecha el alta médica y seguirá con su recuperación en su casa.

El mensaje de Mariana Fabbiani en medio de la la internación de su marido

Mariana Fabbiani se refirió desde las redes sociales a la salud de su marido Mariano Chihade en medio de la preocupación por su salud y agradeciendo las muestras de afecto recibidas en los últimos días.

"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento. Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará", escribió la conductora de DDM (América Tv) junto a los emojis de unas manos rezando y un corazón rojo.

En otra historia vía Instagram, Mariana mostró el refugio espiritual al que recurre en este momento difícil. En la foto, en primer plano y al aire libre, se ve su mano sosteniendo una estampita plastificada con la inscripción "Nuestra Señora que desata los nudos" donde pedía por la pronta recuperación de su pareja.