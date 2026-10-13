Horóscopo: ¿Por qué todos se están enamorando (y sufriendo) por un Libra este martes 13 de octubre?

Cáncer y Capricornio: la demanda emocional de Cáncer y la estructura rígida de Capricornio chocan de frente con la necesidad de liviandad, libertad y diplomacia que exige Libra en su mes.

¿Qué color conviene usar este martes para potenciar el atractivo?

Rosa viejo, verde menta y tonos pastel para sintonizar con la frecuencia venusina, atraer miradas y repeler tensiones en el ambiente.