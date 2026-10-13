Horóscopo: ¿Por qué todos se están enamorando (y sufriendo) por un Libra este martes 13 de octubre?

Avanza la semana central de la Temporada de Libra 2026 y este martes 13 de octubre las métricas en portales digitales registran una tendencia imparable: el "efecto hipnótico" que ejercen los nacidos bajo el signo de la balanza en todo el Zodíaco. Regentados por Venus, el planeta de la belleza, la seducción y la diplomacia, los librianos atraviesan su pico de atracción anual. Sin embargo, detrás de esa sonrisa encantadora y su conversación envolvente, se esconde una trampa astral en la que muchos están cayendo a mitad de mes.