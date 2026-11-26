Una de las armas incautadas durante el allanamiento a la propiedad de Guido Giana. (Foto: PFA).

Quiénes son los exfuncionarios citados a indagatoria

Además de Giana, la jueza Arroyo Salgado convocó a declarar a otros exfuncionarios y personas vinculadas a la estructura del PAMI. Entre ellos se encuentran Víctor Hugo López Monti, exsubdirector ejecutivo de la obra social y actual director general del Sanatorio Güemes; Martín de la Arena, concejal de Malvinas Argentinas por La Libertad Avanza (LLA) y director de la delegación San Martín del PAMI; Alfonso Morales Bustamante, exresponsable de la Dirección de Atención Médica No Programada y Programada (Damnpyp); y Miguel Ángel Pereyra, quien fue director de Salud de la Municipalidad de San Isidro durante la gestión de Gustavo Posse.

Las audiencias fueron previstas para el 25 y 26 de febrero próximos. En paralelo, la magistrada ordenó allanar los domicilios de los exfuncionarios, realizar requisas personales e incautar dispositivos electrónicos que pudieran contener información de interés para la causa.

Durante uno de los procedimientos, en la propiedad de López Monti, los investigadores secuestraron US$210.000 en efectivo, según fuentes al tanto del operativo.

Cómo habría funcionado la presunta estafa al PAMI

La causa investiga una presunta asociación ilícita que habría funcionado entre abril de 2016 y junio de 2020, con el objetivo de apropiarse de recursos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp-PAMI) mediante una “pluralidad de planes delictivos”, según describió la jueza en la resolución. Entre las maniobras bajo sospecha figuran negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionarios, entre otros delitos.

Según la investigación, las maniobras habrían estado vinculadas con el contrato que la obra social mantenía con Rophe SA, empresa que brindaba atención médica a afiliados a través del Centro de Salud Norte de Villa Adelina y la Clínica Mariano Pelliza, en Vicente López. Los investigadores sospechan que se habrían facturado internaciones en terapia intensiva que nunca ocurrieron.

El monto estimado hasta ahora corresponde a una porción de las prestaciones analizadas. Por ese motivo, los investigadores buscan establecer si existieron otras facturaciones irregulares y cuál habría sido el alcance total del perjuicio económico.

Una investigación que comenzó durante la pandemia

La causa tiene antecedentes en una pesquisa iniciada durante 2020, en plena pandemia de coronavirus, cuando una investigación realizada por La Nación por una serie de muertes permitió detectar presuntas irregularidades en prestaciones médicas brindadas a afiliados del PAMI.

En aquel momento, las sospechas apuntaban a la simulación de prestaciones en historias clínicas de pacientes atendidos en el Sanatorio Mariano Pelliza y en el Centro de Salud Norte, ambos en Vicente López. También se investigaba un sistema de derivación de pacientes que habría funcionado a través de una oficina paralela para favorecer a determinadas clínicas.

La investigación había puesto bajo sospecha a empresarios que presuntamente se beneficiaron de ese esquema y derivó en procesamientos.

Al avanzar la causa, la pesquisa alcanzó ahora a exfuncionarios de la obra social y a Giana, quien antes de ocupar el cargo en el Ministerio de Salud había sido director de Administración y Finanzas del Sanatorio Güemes, donde coincidió con Mario Lugones. Durante el gobierno de Mauricio Macri, además, se había desempeñado como gerente económico y financiero del PAMI.