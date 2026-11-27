27 NOV | Fin de semana caluroso en gran parte del país. Se prevé que mañana sábado se registren Tmáx de entre 30 y 35 °C en el centro y norte argentino, mientras que en el norte de Patagonia se podrían alcanzar los 38 °C https://t.co/ZAPFnCi1HP — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 27, 2026

Fin de semana de calor intenso en el AMBA: qué anticipa el SMN

Las temperaturas continuarán en ascenso durante el último fin de semana de noviembre, con máximas superiores a los 30 grados y sin lluvias previstas.

El sábado 28 de noviembre se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 33 grados. Los vientos soplarán del noroeste y del norte, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

En tanto, el domingo 29 será el día más caluroso del fin de semana, con una mínima de 23 grados y una máxima de 34 grados. Durante esa jornada, los vientos comenzarán a soplar desde el sudoeste y rotarán hacia el nordeste durante la tarde y la noche.

Cuándo bajará la temperatura en Buenos Aires

El calor persistirá durante el lunes 30 de noviembre, cuando se espera una máxima de 33 grados. Sin embargo, el comienzo de diciembre estará acompañado por un cambio en las condiciones meteorológicas.

Según el SMN, el descenso de las temperaturas comenzará el martes 1° de diciembre y se intensificará durante las jornadas siguientes.

El pronóstico extendido para el AMBA anticipa:

Lunes 30 de noviembre: mínima de 22°C y máxima de 33°C, sin precipitaciones.

Martes 1° de diciembre: mínima de 21°C y máxima de 30°C, con una baja probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche.

Miércoles 2 de diciembre: mínima de 16°C y máxima de 27°C, con vientos del este y del sudeste.

Jueves 3 de diciembre: mínima de 18°C y máxima de 24°C, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

De esta manera, entre el domingo y el jueves, las temperaturas máximas registrarían un descenso de 10 grados, lo que marcaría el final de varios días consecutivos de calor intenso en Buenos Aires.