En esta nueva etapa, Sophie O'Neil, interpretada por Brittany Snow, y Margo, a quien da vida Malin Åkerman, comienzan distanciadas. La relación entre ambas atraviesa un momento complicado y las circunstancias parecen indicar que sus caminos podrían separarse definitivamente.

Sin embargo, los acontecimientos que se desarrollan en Maple Brook modificarán ese escenario. Los viejos secretos y la aparición de nuevos enemigos harán que ambas protagonistas vuelvan a acercarse. La necesidad de enfrentar situaciones que las superan podría convertirse en el principal motivo para reconstruir una alianza que parecía debilitada.

¿Son las cazadoras o terminarán convertidas en las presas? Esa es una de las preguntas que acompañan el regreso de los personajes y que mantiene el interés alrededor de la segunda temporada.

La nueva entrega también volverá a explorar las contradicciones de una comunidad en la que las apariencias tienen un peso importante. Las relaciones personales, los intereses particulares y los conflictos que permanecen ocultos volverán a formar parte de una trama donde cada decisión puede tener consecuencias.

Cuándo se estrenó la temporada 2 de The Hunting Wives en Netflix

La segunda temporada de The Hunting Wives se estrenó el jueves 26 de noviembre de 2026. La fecha coincidió con la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una jornada especialmente importante dentro del calendario de ese país.

A diferencia de otras producciones que distribuyen sus episodios de manera semanal, Netflix publicó los ocho capítulos de esta nueva entrega al mismo tiempo.

Esto significa que los espectadores no necesitan esperar varios días para continuar con la historia. Quienes tengan una suscripción activa podrán acceder a todos los episodios y organizar su propio maratón.

La segunda temporada ya está disponible desde el 26 de noviembre, por lo que quienes todavía no comenzaron a verla pueden acceder directamente a la nueva entrega.

Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de The Hunting Wives

Una de las características del lanzamiento es que Netflix presentó una temporada completa de ocho episodios.

La decisión de publicar todos los capítulos en una misma fecha permite que los espectadores puedan seguir el desarrollo de la historia sin interrupciones semanales.

Para quienes disfrutan de las series de suspenso, este formato representa una oportunidad para avanzar a su propio ritmo y descubrir cómo evolucionan los conflictos entre los personajes.

Por lo tanto, quienes quieran comenzar la segunda entrega no deberán esperar a que se publique un nuevo capítulo cada semana. La temporada completa ya puede verse en la plataforma.

Las esposas cazadoras: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix