Ambas versiones coinciden en presentar a Goliat como un guerrero imponente, cuya presencia intimidaba a los soldados israelitas.

Quién fue Goliat y por qué desafió al ejército de Israel

Según el relato de 1 Samuel 17, Goliat era un guerrero filisteo originario de Gat, una de las ciudades asociadas a los filisteos. En aquella época, este pueblo se encontraba enfrentado con los israelitas.

Los dos ejércitos se habían reunido para combatir en el valle de Ela. Allí, Goliat salió de las filas filisteas y desafió a los soldados de Israel: propuso que eligieran a un hombre para enfrentarse con él en un combate individual.

El guerrero repetía su desafío por la mañana y por la tarde. El texto bíblico señala que lo hizo durante 40 días, mientras el rey Saúl y los integrantes de su ejército sentían temor ante la posibilidad de enfrentarlo.

Su equipamiento también contribuía a intimidar a sus adversarios. Llevaba una armadura de escamas de bronce cuyo peso era de 5.000 siclos, además de una lanza cuya punta de hierro pesaba 600 siclos. Un escudero lo acompañaba con el escudo.

Ningún soldado israelita se animaba a aceptar el desafío.

Quién era David y cómo llegó a enfrentar al gigante

David era el hijo menor de Isaí y se dedicaba a cuidar las ovejas de su familia en Belén. En ese momento todavía no era rey de Israel ni tenía experiencia como guerrero profesional.

Sus hermanos mayores se encontraban con el ejército de Saúl cuando su padre lo envió al campamento para llevarles alimentos y conocer cómo estaban.

Al llegar, David escuchó el desafío de Goliat y se sorprendió de que nadie estuviera dispuesto a enfrentarlo. También manifestó su confianza en Dios y decidió presentarse para combatir contra el filisteo.

La noticia llegó al rey Saúl, quien inicialmente dudó de sus posibilidades. David no tenía la preparación militar ni el tamaño de su adversario. Sin embargo, le contó que, mientras cuidaba el rebaño de su padre, había enfrentado animales salvajes para proteger a las ovejas.

Finalmente, Saúl aceptó que David saliera al combate, aunque primero intentó vestirlo con su propia armadura. El joven se la quitó porque no estaba acostumbrado a utilizarla y decidió enfrentarse a Goliat con su bastón, una honda y cinco piedras lisas que recogió del arroyo.

Cómo fue el enfrentamiento entre David y Goliat

Cuando Goliat vio acercarse a David, lo despreció por su juventud y su apariencia. El guerrero esperaba enfrentarse a un rival preparado para el combate, pero encontró a un muchacho que llevaba una honda.

David, en cambio, no se dejó intimidar. Según el relato bíblico, le respondió que iba contra él en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel.

El enfrentamiento fue breve. David colocó una piedra en su honda y la lanzó contra Goliat. El proyectil impactó en la frente del filisteo, que cayó al suelo.

Después, David tomó la espada del propio Goliat y lo mató con ella. Al ver que su campeón había sido derrotado, los filisteos huyeron y los israelitas salieron en su persecución.

El episodio se encuentra en 1 Samuel 17 y representa uno de los momentos más recordados de la historia bíblica de David.

La narración también tiene un significado que va más allá del enfrentamiento físico: David confió en Dios frente a un adversario al que todos consideraban imposible de vencer. Su victoria marcó uno de los acontecimientos que precedieron a su posterior ascenso como rey de Israel.