La incómoda reacción de Germán Martitegui cuando le preguntaron por la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef

"No, no sé nada. Muy bien. Gracias chicos", deslizó visiblemente incómodo y siguió caminando en medio del shopping en el que se desarrollaba el evento al que había sido invitado en calidad de celebrity.

Claro que no conforme con la escueta respuesta del cocinero, el periodista lo siguió de cerca y repreguntó respetuosamente como corresponde: "¿Creés que puede tener que ver con este conflicto con Wanda al aire? ¿Crees que tiene que ver la salida por estos conflictos?", pero un Martitegui ya molesto atinó a deslizar: "No tengo idea de que me estás hablando, en serio".

Al tiempo que ya fuera de sus casillas, Germán Martitegui intentó ponerle fin a la consulta periodística, al asegurar "¡No sé! Ustedes lo sabrán, yo no sé nada", con tono de voz elevado.

Por último, no conforme con las poco amistosas reacciones del jurado de MasterChef Celebrity, el notero arremetió al preguntarle si "no se los comunica la producción", pero el jurado, visiblemente ofuscado, optó por irse y abandonar la entrevista.

Germán MArtitegui molesto con la prensa - captura Intrusos

Por qué Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity

Valentina Cervantes decidió dar un paso al costado y abandonar MasterChef Celebrity (Telefe) tras el fuerte cruce que protagonizó con Wanda Nara, en medio de los rumores que la vincularon con Enzo Fernández.

Desde el comienzo del certamen gastronómico, la tensión entre la conductora y la novia del futbolista fue evidente. El malestar habría comenzado cuando trascendió que Wanda le habría escrito mensajes a Enzo durante unas vacaciones en las que ambos coincidieron. Aunque Nara desmintió rotundamente esa versión, el clima entre ellas nunca volvió a ser el mismo.

La situación explotó después de un intercambio al aire en el que Wanda fue tajante al aclarar que “todo lo que se dijo no es verdad”, a lo que Valentina respondió con frialdad, evitando profundizar en el tema.

"Ya renunció y se despide en cinco días Valu Cervantes, mujer de Enzo Fernández", reveló Ángel de Brito en LAM (América TV), confirmando la salida de la influencer del reality.

El conductor también contó detalles del detrás de escena del enfrentamiento ocurrido el 4 de noviembre: “Hubo una parte que se editó. Wanda se hizo la picante y Valu no es ninguna gila, le respondió más picante todavía”.

Por su parte, Yanina Latorre aportó más información sobre la interna: “A Valu le causa gracia cada vez que Wanda la encara porque tiene los mensajes en su celular”, comentó filosa, y agregó: “Se enteró porque él se los mostró”.

Si bien la renuncia de Cervantes estaba prevista desde hacía algunas semanas —ya que debía volver a Inglaterra junto a Enzo y su hija—, el momento elegido para concretarla no pasó inadvertido. Muchos se preguntan si la polémica con la mayor de las Nara fue el verdadero detonante que la llevó a adelantar su despedida del programa.