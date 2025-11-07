Crimen de Cecilia Strzyzowski: uno de los acusados reveló dónde tiraron las cenizas y apuntó contra César Sena
Gustavo Obregón, exempleado del clan Sena e imputado por encubrir el presunto femicidio, indicó detalles de lo sucedido el 2 de junio de 2023. El caso que conmueve a todo Chaco se desarrolla con jurado popular.
Uno de los acusados reveló dónde tiraron las cenizas y apuntó contra César Sena.
Durante una nueva jornada del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, uno de los acusados aportó un testimonio clave que compromete directamente a César Sena, ex pareja de la víctima. Se trata de Gustavo Obregón, empleado del clan y acusado de encubrimiento, quien relató cómo y dónde fueron arrojadas las cenizas de Cecilia tras el crimen.
De acuerdo con su declaración, el 2 de junio de 2023, él y César Sena habrían salido con bolsas y un bidón de combustible rumbo al Campo Rossi, lugar que coincide con los registros de las cámaras de seguridad. Según la hipótesis judicial, en ese sitio habrían quemado el cuerpo y luego tirado las cenizas al río Tragadero, en las afueras de Resistencia.
El debate oral comenzó el 31 de octubre de 2025 en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, con la participación de un jurado popular que determinará la culpabilidad o inocencia de los Sena y los presuntos encubridores. Las audiencias se extenderán hasta el 20 de noviembre, de 8 a 17.
César Sena, de 20 años, está acusado del delito de homicidio triplemente agravado —por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas—, un delito que prevé prisión perpetua. La fiscalía sostiene que asesinó a Cecilia en la casa familiar el 2 de junio de 2023.
Los imputados y las acusaciones
Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como coautores del crimen, señalados por su participación en la planificación y encubrimiento. Para los investigadores, ambos usaron su influencia política y social para obstaculizar la causa y coordinar la eliminación de pruebas.
Además, Fabiana González y su pareja José Gustavo Obregón, integrantes del entorno de confianza del clan, están acusados de limpiar la escena y trasladar objetos personales de la víctima, lo que constituye encubrimiento agravado.
Finalmente, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, encargados del campo familiar conocido como “la chanchería”, fueron señalados por haber permitido la quema de elementos vinculados al crimen y ocultar información relevante en los primeros días de la investigación.
Qué se espera de las próximas audiencias
El tribunal continuará con la exposición de los testimonios clave que podrían determinar la responsabilidad de cada uno de los acusados. Se espera que durante las próximas semanas declaren nuevos testigos y peritos forenses, y que el veredicto del jurado popular se conozca hacia fines de noviembre.
El caso de Cecilia Strzyzowski, desaparecida y asesinada en junio de 2023, se convirtió en uno de los femicidios más resonantes del país, con un fuerte impacto político y social en la provincia del Chaco.