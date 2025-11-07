En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Cecilia Strzyzowski
Crimen
Chaco

Crimen de Cecilia Strzyzowski: uno de los acusados reveló dónde tiraron las cenizas y apuntó contra César Sena

Gustavo Obregón, exempleado del clan Sena e imputado por encubrir el presunto femicidio, indicó detalles de lo sucedido el 2 de junio de 2023. El caso que conmueve a todo Chaco se desarrolla con jurado popular.

Uno de los acusados reveló dónde tiraron las cenizas y apuntó contra César Sena. 

Uno de los acusados reveló dónde tiraron las cenizas y apuntó contra César Sena. 

Durante una nueva jornada del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, uno de los acusados aportó un testimonio clave que compromete directamente a César Sena, ex pareja de la víctima. Se trata de Gustavo Obregón, empleado del clan y acusado de encubrimiento, quien relató cómo y dónde fueron arrojadas las cenizas de Cecilia tras el crimen.

Leé también Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: la insólita reacción de los Sena y sus extraños mensajes
Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: la insólita reacción de los Sena y sus extraños mensajes. (Foto: archivo)

De acuerdo con su declaración, el 2 de junio de 2023, él y César Sena habrían salido con bolsas y un bidón de combustible rumbo al Campo Rossi, lugar que coincide con los registros de las cámaras de seguridad. Según la hipótesis judicial, en ese sitio habrían quemado el cuerpo y luego tirado las cenizas al río Tragadero, en las afueras de Resistencia.

El debate oral comenzó el 31 de octubre de 2025 en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, con la participación de un jurado popular que determinará la culpabilidad o inocencia de los Sena y los presuntos encubridores. Las audiencias se extenderán hasta el 20 de noviembre, de 8 a 17.

César Sena, de 20 años, está acusado del delito de homicidio triplemente agravado —por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas—, un delito que prevé prisión perpetua. La fiscalía sostiene que asesinó a Cecilia en la casa familiar el 2 de junio de 2023.

XJ6QPI7T2VH23KK4A2KUN5MAY4
Las piezas con caracter&iacute;sticas extr&iacute;nsecas de hueso halladas en el rastrillaje fueron separadas por personal m&eacute;dico.&nbsp;

Las piezas con características extrínsecas de hueso halladas en el rastrillaje fueron separadas por personal médico.

Los imputados y las acusaciones

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como coautores del crimen, señalados por su participación en la planificación y encubrimiento. Para los investigadores, ambos usaron su influencia política y social para obstaculizar la causa y coordinar la eliminación de pruebas.

Además, Fabiana González y su pareja José Gustavo Obregón, integrantes del entorno de confianza del clan, están acusados de limpiar la escena y trasladar objetos personales de la víctima, lo que constituye encubrimiento agravado.

Finalmente, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, encargados del campo familiar conocido como la chanchería”, fueron señalados por haber permitido la quema de elementos vinculados al crimen y ocultar información relevante en los primeros días de la investigación.

RYUZ50dOb_1256x620__2
Escenas del juicio en Chaco.&nbsp;

Escenas del juicio en Chaco.

Qué se espera de las próximas audiencias

El tribunal continuará con la exposición de los testimonios clave que podrían determinar la responsabilidad de cada uno de los acusados. Se espera que durante las próximas semanas declaren nuevos testigos y peritos forenses, y que el veredicto del jurado popular se conozca hacia fines de noviembre.

El caso de Cecilia Strzyzowski, desaparecida y asesinada en junio de 2023, se convirtió en uno de los femicidios más resonantes del país, con un fuerte impacto político y social en la provincia del Chaco.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cecilia Strzyzowski Crimen Chaco
Notas relacionadas
El estremecedor testimonio de la abuela de Cecilia Strzyzowski sobre el clan Sena que revela lo peor
Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: nuevos testimonios comprometieron a César Sena y a su entorno
Comenzó el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: las frases más duras del fiscal y las defensas

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar