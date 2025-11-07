Crimen de Cecilia Strzyzowski: uno de los acusados reveló dónde tiraron las cenizas y apuntó contra César Sena

XJ6QPI7T2VH23KK4A2KUN5MAY4 Las piezas con características extrínsecas de hueso halladas en el rastrillaje fueron separadas por personal médico.

Los imputados y las acusaciones

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como coautores del crimen, señalados por su participación en la planificación y encubrimiento. Para los investigadores, ambos usaron su influencia política y social para obstaculizar la causa y coordinar la eliminación de pruebas.

Además, Fabiana González y su pareja José Gustavo Obregón, integrantes del entorno de confianza del clan, están acusados de limpiar la escena y trasladar objetos personales de la víctima, lo que constituye encubrimiento agravado.

Finalmente, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, encargados del campo familiar conocido como “la chanchería”, fueron señalados por haber permitido la quema de elementos vinculados al crimen y ocultar información relevante en los primeros días de la investigación.

RYUZ50dOb_1256x620__2 Escenas del juicio en Chaco.

Qué se espera de las próximas audiencias

El tribunal continuará con la exposición de los testimonios clave que podrían determinar la responsabilidad de cada uno de los acusados. Se espera que durante las próximas semanas declaren nuevos testigos y peritos forenses, y que el veredicto del jurado popular se conozca hacia fines de noviembre.

El caso de Cecilia Strzyzowski, desaparecida y asesinada en junio de 2023, se convirtió en uno de los femicidios más resonantes del país, con un fuerte impacto político y social en la provincia del Chaco.