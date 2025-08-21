Horóscopo: ¿qué signos descubrirán dónde falta ternura y sobra el control?

Transformar en lugar de cortar

Si lográs poner luz en esas sombras, este tránsito puede convertirse en una oportunidad inmensa para transformar vínculos. No siempre se trata de cortar, a veces es cuestión de renegociar con más claridad y menos miedo. Ahí es donde la ternura vuelve a tener lugar.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si discuto más durante este tránsito?

Es normal: salen a la luz tensiones guardadas. La clave es hablar con claridad y no con reproches.

¿Qué signos se ven más afectados por la falta de ternura?

Tauro, Libra y Capricornio.

¿Es buen momento para terminar una relación?

Más que decidir de golpe, es momento de ver qué dinámicas se repiten y qué necesitan cambiar.