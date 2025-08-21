En vivo Radio La Red
Trends
Horóscopo
ASTROLOGÍA

Horóscopo: ¿qué signos descubrirán dónde falta ternura y sobra el control?

Venus y Plutón enfrentados en el horóscopo traen preguntas incómodas: ¿amor o manipulación? Descubrí qué signos sentirán más fuerte la tensión.

Cuando el amor controla

Cuando el amor controla, la ternura se esconde. Foto: Internet, Horóscopo.
Energía de fuego: Sol en Leo y Luna en Aries potencian a estos 4 signos

Puede que sientas que alguien quiere marcarte el paso, o que vos mismx buscás controlar lo que no podés sostener con confianza. Si la sensación de “me falta aire” aparece en una relación, este es el momento de poner palabras. Venus nos habla de amor, pero Plutón nos muestra las sombras: celos, control, miedo al abandono.

Horóscopo: Los signos más desafiados por este tránsito

  • Tauro: tu deseo de estabilidad puede chocar con un aire de control que no tolerás.

  • Libra: tus vínculos reflejan espejos incómodos: ¿amor libre o dependencia?

  • Capricornio: tus propias estructuras emocionales pueden tambalear si no hay ternura suficiente.

También es un buen momento para revisar cómo nos vinculamos con nosotrxs mismxs. ¿Te hablas con ternura o con dureza? A veces el control no viene de afuera, sino de la propia voz interna que exige más de la cuenta. Venus en tensión nos pide suavizar, abrir espacio a la autocompasión.

Transformar en lugar de cortar

Si lográs poner luz en esas sombras, este tránsito puede convertirse en una oportunidad inmensa para transformar vínculos. No siempre se trata de cortar, a veces es cuestión de renegociar con más claridad y menos miedo. Ahí es donde la ternura vuelve a tener lugar.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si discuto más durante este tránsito?

Es normal: salen a la luz tensiones guardadas. La clave es hablar con claridad y no con reproches.

¿Qué signos se ven más afectados por la falta de ternura?

Tauro, Libra y Capricornio.

¿Es buen momento para terminar una relación?

Más que decidir de golpe, es momento de ver qué dinámicas se repiten y qué necesitan cambiar.

