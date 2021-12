Horror: un hacker logro espiar a una mujer a través de la cámara de un dispositivo para vigilar mascotas

Furbo.jpg

La mujer explicó que usó dicho dispositivo varias veces sin problema, pero a partir de este episodio, en donde Cuniberti salió de la ducha y pasó por delante de la cámara, todo cambió.

"Vi una pequeña luz roja, y dije que es extraño. No debería estar encendida ni nada en absoluto. Fui a echar un vistazo más de cerca, y fue entonces cuando escuché una risa", sostuvo la dueña de casa.

image.png

Angela se puso en contacto con la empresa y le dijeron por correo electrónico que se tomaban la seguridad muy en serio y que probablemente un hacker tenía acceso a su WiFi.

"No usé el Furbo desde entonces. Me comuniqué con la compañía y me dijeron que podían reemplazarlo por uno nuevo, pero no acepté", concluyó la mujer. Aún se desconoce si las autoridades tomaron medidas al respecto.