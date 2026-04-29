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Gladys La Bomba Tucumana fue al frente y le tiró onda a Zunino en Gran Hermano: "No viniste a..."

Gladys La Bomba Tucumana y Franco Zunino se pusieron a charlar en Gran Hermano y, entre risas y preguntas, empezaron a conocerse de a poco. Pero la conversación no fue del todo inocente: desde el inicio hubo un coqueteo que se metió naturalmente en el ida y vuelta.

29 abr 2026, 18:33
La bomba y Zunino
La bomba y Zunino

Gladys La Bomba Tucumana ingresó hace apenas algunos días a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, fiel a su estilo, no tardó en trasladar el protagonismo que supo tener en su vida artística al reality.

En ese contexto, lo primero que hizo fue acercarse a Franco Zunino, uno de los galanes de la edición. En una charla en la cocina, Gladys fue directo a marcar territorio e intentar generar, al parecer, algo más que una amistad y compañero de juego.

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Quiero ir viendo la novela de a poco. Ver cómo sos, qué hacés. Me gusta que charlemos, preguntarte un montón de cosas, comenzó la artista, dejando entrever desde el primer momento una actitud curiosa. Y sumó: "

El joven oriundo de Berazategui no se achicó y recogió el guante con rapidez, entrando en el ida y vuelta con una mezcla de picardía y seguridad. Cuando la cantante deslizó que “era mujer” y que él debía tomar la iniciativa, él redobló la apuesta con una sonrisa cómplice, dejando en claro que estaba dispuesto a seguirle el ritmo. “Ayer te preparé la cama, tiré perfumito…".

" Pero no viniste nunca… no a mi cama, a dormir conmigo ”, retrucó La Bomba, casi como reciminando, ante la atenta mirada de Yanina Zilli que se sumaba al intercambio acotando.

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Cómo fue el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana a Gran Hermano

Gladys La Bomba Tucumana se sumó el lunes 27 de abril oficialmente a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y su desembarco en la casa no tardó en generar repercusión. La artista ingresó en lugar de La Maciel y, como era de esperarse, irrumpió con una impronta fuerte: música, presencia escénica y una actitud que rápidamente captó la atención de todos.

Con más de seis décadas de vida y una carrera consolidada dentro de la música tropical, dejó en claro desde el inicio que su paso por el reality tendría peso propio. En su presentación, expresó: “Mi mirada y mi sonrisa son todo en mí. En mi vida como Gladys y en mi vida como artista ”.

Lejos de esquivar el tema, también se refirió a la mirada ajena y a los prejuicios que siente que aún existen sobre su figura. “Quizás hay gente que todavía no me conoce como persona. Siempre digo que la gente que habla sin saber es porque no me conoce ”, sostuvo.

La cantante, reconocida por éxitos como La pollera amarilla, aseguró además que llega con predisposición para integrarse a la convivencia y mostrarse genuina en el día a día. “Me gusta limpiar, lavar, cocinar y la casa. Todavía tengo sueños y voy por ellos”, afirmó antes de ingresar.

En la previa, mantuvo un intercambio con Santiago del Moro, donde anticipó que su objetivo sería aportar dinamismo a una edición que buscaba renovarse. Y no tardó en cumplir: su entrada, interpretando “Vivir así es morir de amor”, sorprendió a los participantes y despertó una reacción inmediata tanto dentro como fuera de la casa.

Vamos que llegó la alegría a esta casa. Les tengo que decir dos cosas: les traje mis empanadas y algo más…”, dijo, ya instalada frente a sus compañeros. Acto seguido, reveló una valija oculta detrás de la puerta, generando intriga y expectativa en el resto de los jugadores.

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