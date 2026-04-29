Gladys La Bomba Tucumana fue al frente y le tiró onda a Zunino en Gran Hermano: "No viniste a..."

" Pero no viniste nunca… no a mi cama, a dormir conmigo ”, retrucó La Bomba, casi como reciminando, ante la atenta mirada de Yanina Zilli que se sumaba al intercambio acotando.

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Cómo fue el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana a Gran Hermano

Gladys La Bomba Tucumana se sumó el lunes 27 de abril oficialmente a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y su desembarco en la casa no tardó en generar repercusión. La artista ingresó en lugar de La Maciel y, como era de esperarse, irrumpió con una impronta fuerte: música, presencia escénica y una actitud que rápidamente captó la atención de todos.

Con más de seis décadas de vida y una carrera consolidada dentro de la música tropical, dejó en claro desde el inicio que su paso por el reality tendría peso propio. En su presentación, expresó: “Mi mirada y mi sonrisa son todo en mí. En mi vida como Gladys y en mi vida como artista ”.

Lejos de esquivar el tema, también se refirió a la mirada ajena y a los prejuicios que siente que aún existen sobre su figura. “Quizás hay gente que todavía no me conoce como persona. Siempre digo que la gente que habla sin saber es porque no me conoce ”, sostuvo.

La cantante, reconocida por éxitos como La pollera amarilla, aseguró además que llega con predisposición para integrarse a la convivencia y mostrarse genuina en el día a día. “Me gusta limpiar, lavar, cocinar y la casa. Todavía tengo sueños y voy por ellos”, afirmó antes de ingresar.

En la previa, mantuvo un intercambio con Santiago del Moro, donde anticipó que su objetivo sería aportar dinamismo a una edición que buscaba renovarse. Y no tardó en cumplir: su entrada, interpretando “Vivir así es morir de amor”, sorprendió a los participantes y despertó una reacción inmediata tanto dentro como fuera de la casa.

“Vamos que llegó la alegría a esta casa. Les tengo que decir dos cosas: les traje mis empanadas y algo más…”, dijo, ya instalada frente a sus compañeros. Acto seguido, reveló una valija oculta detrás de la puerta, generando intriga y expectativa en el resto de los jugadores.