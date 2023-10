Inesperada revelación de Alex Caniggia sobre su relación con Melody

Otra cosa que sorprendió fue al revelar a sus compañeros su historia de amor con Melody Luz. El mediático admitió que se conocieron en el reality El hotel de los famosos, estuvieron solo 20 días separados, y cuando ella volvió a ver la final -que él ganó- le pidió que se muden juntos.

“Me fui a vivir con ella: después nos casamos, tuvimos a nuestra hija. Buenísimo”, conversó Alex con una pareja con la que estaba hablando y se veía reflejado. Pero, en esa línea el hijo del Pájaro admitió que se casaron.

El había dicho en una entrevista, antes de irse del país, que no quería casarse. "Sí, viene el baby, pero casamiento no. Porque viste que los casamientos son como... No quiero decirte nada pero... (hizo señas de que traen mala suerte)", dijo en su momento, pero se ve que se arrepintió.