Inesperado: se supo el exclusivo motivo por el que Tini Stoessel dejó a Rodrigo de Paul

“Rodrigo y Tini se juntaron el lunes 31 de julio a hablar. No es que se iban a separar. Pero Tini le dijo ‘yo no puedo más, necesito que nos separemos’. Él cuando se juntó con ella jamás pensó que iban a cortar”, dijo el periodista.

“Ayer, hasta último momento, Rodrigo le suplicó a Tini que no subieran el comunicado para darse unos días para pensar”, sumó.

Y, el motivo no tardó en llegar: “Venían bien a nivel pareja, pero cuando Camila Homs firma para ir al Bailando. Ahí Tini entra en una crisis y dijo ‘¿de qué manera vamos a poder contener esto, si esto ya sucedió? No quiero volver a ser titular de portales que digan que meto cuernos, que trato mal a tus hijos, que no soy una buena novia, que nada me importa’”.

tini-stoessel.jpg

¿No dice Tini? Polémica mundial por el tatuaje de Rodrigo de Paul en el ombligo

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel tomaron la decisión de separarse, a más de un año de que blanquearan su relación en medio de un escándalo ya que él venía de terminar, no de forma muy clara, su relación con Camila Homs.

En medio de todo esto, se comenzó a hablar del tatuaje que se hizo el futbolista cerca del ombligo y se llegó a la conclusión de que no diría “Tini” como todos pensamos.

Al parecer, el jugador del Atlético Madrid y la Selección Argentina se habría escrito “time” sobre su ombligo. Como la letra es cursiva y muy finita se generó esta confusión.

“Muchos empezaron a decir ‘no dice Tini, dice time en inglés’”, exclamó Ángel de Brito en su programa y el conductor terminó con las dudas sobre el tema. “No dice time, dice Tini”.